Швейцарское издание «Zeit-Fragen/Current Concerns» о Годе «Мира и доверия» и нейтралитете Туркменистана

В рамках ознакомления широкой международной общественности с инициативами Туркменистана, направленными на укрепление глобального мира и доверия, в одном из ведущих швейцарских изданий – газете «Zeit-Fragen/Current Concerns» (Цюрих) – были опубликованы три статьи Посла Туркменистана, посвящённые значению Года «Мира и доверия» и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Газета «Zeit-Fragen/Current Concerns» известна своими аналитическими материалами по вопросам международных отношений, геополитики, дипломатии и безопасности. Издание предоставляет платформу для обсуждения ключевых глобальных вызовов, а также освещает конструктивные инициативы различных государств, направленные на мирное сосуществование и устойчивое развитие.

В опубликованных материалах подробно рассматриваются историческое значение нейтралитета Туркменистана, его вклад в развитие дипломатии доверия и роль страны в международных процессах, направленных на укрепление глобального мира. Особое внимание уделено концепции Года «Мира и доверия», выдвинутой Туркменистаном и поддержанной мировым сообществом.

Публикации в таком авторитетном издании свидетельствуют о возрастающем интересе международных экспертов и аналитиков к миротворческой и нейтральной политике Туркменистана. Это подтверждает значимость проводимой работы по информированию мировой общественности о ключевых инициативах страны, направленных на поддержание стабильности, диалога и сотрудничества. ///nCa, 20 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)