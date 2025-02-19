Нейтралитет и экономическое развитие: Туркменистан делится опытом на мероприятии ВТО «Укрепление устойчивости через торговлю»

17 февраля 2025 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) состоялось мероприятие “Building Resilience through Trade: Engagement for Sustainable Peace”, организованное Постоянным представительством Туркменистана в Женеве совместно с платформой Interpeace Building.

На сессии особое внимание было уделено взаимосвязи между экономическим развитием, устойчивым миром и принципами нейтралитета. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители международных организаций, средств массовой информации и частного сектора.

С видеообращением перед участниками выступила Генеральный директор ВТО д-р Нгози Оконджо-Ивеала. В мероприятии также принял участие заместитель премьер-министра Сомали г-н Салах Ахмед Джама, который в своём выступлении подчеркнул важность стратегических инвестиций и устойчивых бизнес-практик для создания стабильности и укрепления доверия в постконфликтных зонах.

В качестве ключевого спикера выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Вепа Хаджиев, который отметил, что 2025 год был провозглашён Годом мира и доверия Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана. Он подчеркнул, что 30-летие нейтралитета Туркменистана подтверждает приверженность страны принципам мирного сотрудничества, экономической интеграции и устойчивого развития. Туркменский опыт демонстрирует, что нейтралитет не означает изоляцию, а, напротив, создаёт благоприятные условия для международного партнёрства и устойчивой торговли.

В рамках дискуссии представители Международного торгового центра (ITC), Международной торговой палаты (ICC) и ведущих частных компаний обсудили практические шаги для расширения участия бизнеса в миротворческих инициативах и торгово-экономическом сотрудничестве.

Мероприятие стало ключевой платформой для обмена мнениями, передовым опытом и выработки стратегий, позволив представителям различных секторов обсудить механизмы укрепления устойчивости и вовлечения бизнеса в обеспечение мира и стабильности.

Туркменистан продолжает активно продвигать идеи мира, доверия и взаимовыгодного экономического взаимодействия на международной арене, демонстрируя, что нейтралитет является мощным инструментом для содействия устойчивому развитию. ///Посольство Туркменистана в Швейцарии, 18 февраля 2025 г.