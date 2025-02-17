Новый международный аэропорт в Джебеле почти готов к открытию

Полным ходом идет подготовка к запуску нового международного аэропортового комплекса в поселке Джебель, расположенном в Балканском велаяте Туркменистана.

В ходе расширенного заседания Кабинета министров 7 февраля Президент Сердар Бердымухамедов рассказал о нескольких объектах, которые планируется открыть в рамках Международного года мира и доверия, одним из наиболее значимых из которых является Международный аэропортовый комплекс Джебель.

Инициатива направлена на модернизацию инфраструктуры сектора гражданской авиации Туркменистана, повышение качества обслуживания как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также более активную интеграцию страны в мировую транспортную сеть. Строительство аэропорта началось в июле 2021 года с одобрения Аркадага Бердымухамедова.

Аэропорт, занимающий площадь более 275 гектаров, оснащен передовыми технологиями и передовыми авиационными системами от известных мировых производителей. Он будет способен обслуживать 100 пассажиров в час.

Новый комплекс предназначен для размещения различных типов воздушных судов и располагает четырьмя вертолетными площадками и шестью стационарными посадочными площадками. Обеспечение высокого качества обслуживания является главным приоритетом, позволяющим аэропорту соответствовать международным стандартам как для местных, так и для зарубежных рейсов.

Агентство Türkmenhowaýollary осуществляет надзор за строительством комплекса, который включает в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров, пассажирский и грузовой терминалы, гостиницу для пилотов на 20 мест, 35-метровую вышку управления воздушным движением, здания спасательной и пожарной служб, автопарк для обслуживания воздушных судов, трансформаторную подстанцию, резервуары для хранения воды, наружный водопровод. системы снабжения и вспомогательные сооружения.

В строительстве, которым руководит частное предприятие “Gundogdy” — член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, — задействованы сотни мощных машин, работающих на полную мощность. Подготовительные работы к вводу аэропорта в эксплуатацию продвигаются быстрыми темпами. /// nCa, 17 февраля 2025 г.