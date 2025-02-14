Посол Саудовской Аравии завершает миссию в Туркменистане

13 февраля 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Саид бин Осман Ахмед Сувейдом, завершающим свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил признательность Послу за его личный вклад в развитие туркмено-саудовских отношений.

Отметив эффективность двустороннего и многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны подчеркнули высокий уровень установившихся дружественных межгосударственных отношений.

Было констатировано, что визиты и встречи на высшем и высоком уровнях придают мощный импульс развитию двусторонних отношений.

Особо отмечена результативность взаимоотношений двух стран в рамках авторитетных региональных и международных организаций.

В завершение встречи Посол поблагодарил туркменскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь в успешном осуществлении его дипломатической миссии./// nCa, 14 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)