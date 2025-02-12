Соглашение о создании и реализации международного транзитно-транспортного маршрута «Каспийское море – Чёрное море» может быть подписано в текущем году

10 февраля 2025 года в формате видеоконференции состоялась четырехсторонняя рабочая встреча по обсуждению проекта межправительственного Соглашения о создании и реализации международного транзитно-транспортного коридора «Каспийское море – Чёрное море», сообщает МИД Туркменистана.

Во встрече приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, а также министерств и ведомств Туркменистана, Республики Азербайджан, Грузии и Румынии, ответственные за транспортную сферу.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся наращивания грузоперевозок и стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Европейским союзом.

Стороны отметили ожидаемый положительный эффект в торговых отношениях всех участников проекта, а также важность привлечения международных организаций в сфере транспортировки грузов для связи европейских и азиатских рынков.

В целях повышения качества транспортных услуг стороны также обсудили возможности использования цифровых технологий.

В завершение встречи участники выразили убежденность, что четырёхстороннее межправительственное Соглашение о создании и реализации международного транзитно-транспортного маршрута «Каспийское море – Чёрное море», подписание которого запланировано на текущий год, внесёт значительный вклад в развитие международных грузовых перевозок между Центральной Азией и Европой.

О создании этого коридора было объявлено в 2018 году. В 2019 году стороны подписали Декларацию о развитии транспортного коридора «Каспийское море – Черное море».

Коридор соединит Каспийское и Черное моря через Азербайджан и Грузию с пунктом назначения в Румынии. Важными звеньями маршрута станут порт Туркменбаши, Бакинский порт, румынский черноморский порт Констанца и черноморские порты Грузии Поти и Батуми.///nCa, 12 февраля 2025 г.