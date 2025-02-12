(ОБНОВЛЕНО) Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом в Иране

Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находится с визитом в Тегеране с целью участия в консультациях с официальными лицами Ирана по двусторонним отношениям и региональным событиям, сообщает министерство иностранных дел Ирана.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эсмаила Бакаи, этот визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и проходит в рамках регулярных политических консультаций между министрами иностранных дел Исламской Республики Иран и Туркменистана.

Как председатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Туркменистаном, министр иностранных дел Туркменистана также планирует встретиться с несколькими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для дальнейшего обсуждения вопросов двухсторонней повестки дня.///nCa, 12 февраля 2025 г.

МИД Туркменистана сообщает:

11 февраля 2025 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым прибыла с рабочим визитом в столицу Исламской Республики Иран, Тегеран.

В этот же день состоялась встреча туркменской делегации с Заместителем министра дорог и градостроительства ИРИ, руководителем Компании транспортной промышленности и развития Хушангом Базвандом.

В ходе встречи стороны констатировали позитивный опыт сотрудничества, включая участие иранских компаний в проектах по строительству автодорог на территории Туркменистана.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, в частности достигнутых по итогам последних заседаний совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Была выражена обоюдная заинтересованность в расширении двустороннего партнерства.

Затем состоялась встреча с Министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом.

В ходе обсуждений затронуты актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Стороны констатировали наличие больших возможностей для реализации потенциала двух дружественных стран.

Кроме этого, делегация Туркменистана провела встречу с Министром энергетики Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.

Стороны отметили результативность переговоров прошедших в течении прошлого года и подтвердили нацеленность двух стран на активизацию сотрудничества. В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в области электроэнергетики, рационального использования водных ресурсов.

В этой связи выделена значимость скоординированной деятельности между профильными учреждениями Туркменистана и Ирана.

Визит делегации Туркменистана в Иран продолжается.

///МИД Туркменистана, 12 февраля 2025 г.