Исследовательский доклад: Состояние продовольственной безопасности в мире и пути обеспечения достаточного количества продовольствия для всех

Совместный отчет nCa и ИИ

Основные положения

Продовольственная безопасность остается одной из самых острых глобальных проблем 21 века. Несмотря на значительный прогресс в области производительности сельского хозяйства и систем распределения продовольствия, миллионы людей во всем мире по-прежнему страдают от голода и недоедания. В настоящем докладе рассматривается текущее состояние глобальной продовольственной безопасности, определяются ключевые проблемы и предлагаются практические решения для обеспечения достаточного количества продовольствия для всех.

Вступление

Продовольственная безопасность, по определению Организации Объединенных Наций, существует тогда, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасных и питательных продуктов питания, которые отвечают их диетическим потребностям и предпочтениям в еде для ведения активного и здорового образа жизни. Несмотря на глобальные усилия, на недостижимость продовольственной безопасности влияет ряд факторов, включая бедность, конфликты, изменение климата и неэффективные продовольственные системы.

Текущее состояние глобальной продовольственной безопасности

Основные статистические данные

Согласно отчету “Состояние продовольственной безопасности и питания в мире за 2023 год” (SOFI), в 2022 году более 735 миллионов человек столкнулись с голодом, что на 122 миллиона больше, чем в 2019 году.

В 2022 году почти 2,4 миллиарда человек испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия, причем в непропорционально большой степени это коснулось женщин и детей.

К наиболее пострадавшим регионам относятся страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и некоторые районы Латинской Америки и Карибского бассейна.

Причины отсутствия продовольственной безопасности

Конфликты и нестабильность: войны и политическая нестабильность подрывают производство и распределение продовольствия (например, кризис в Украине влияет на мировые поставки зерна).

Изменение климата: экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и аномальная жара, снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Экономическое неравенство: Бедность ограничивает доступ к продовольствию, даже если оно доступно.

Пищевые отходы: Ежегодно выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить 2 миллиарда человек.

Сбои в цепочках поставок: Пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность выявили уязвимые места в глобальных цепочках поставок продовольствия.

Проблемы на пути к обеспечению продовольственной безопасности

Рост численности населения

По прогнозам, к 2050 году численность населения земли достигнет 9,7 миллиарда человек, что увеличит спрос на продовольствие примерно на 50%.

Ухудшение состояния окружающей среды

Эрозия почв, нехватка воды и вырубка лесов угрожают продуктивности сельского хозяйства.

Несправедливое распределение продовольствия

Продовольствие часто сосредоточено в более богатых странах, в то время как более бедные регионы сталкиваются с его нехваткой.

Рост цен на продовольствие

Инфляция и сбои в цепочках поставок привели к росту цен на продовольствие, что сделало его недоступным для многих.

Решения, позволяющие обеспечить достаточное количество продовольствия для всех

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства

Продвигайте «восстановительное сельское хозяйство» для восстановления здоровья почвы и повышения урожайности.

Инвестируйте в «устойчивые к изменению климата культуры» и методы ведения сельского хозяйства.

Поощряйте «агроэкологию2, которая интегрирует экологические принципы в сельское хозяйство.

Сокращение пищевых отходов

Внедрять политику сокращения пищевых отходов на уровне производства, розничной торговли и потребителей.

Обучать потребителей правильному хранению продуктов и планированию питания.

Укрепление продовольственных систем

Создавать устойчивые цепочки поставок, способные противостоять таким потрясениям, как пандемии и конфликты.

Предоставление мелким фермерам доступа к кредитам, технологиям и рынкам.

Решение проблемы неравенства

Расширение систем социальной защиты, таких как программы продовольственной помощи и денежные переводы.

Расширение прав и возможностей женщин, которые играют решающую роль в производстве продуктов питания и обеспечении питания домашних хозяйств.

Использование технологий

Используйте “точное земледелие” для оптимизации использования ресурсов и повышения производительности.

Разрабатывайте «альтернативные источники пищи», такие как мясо, выращенное в лабораторных условиях, и растительные белки.

Глобальное сотрудничество

Укрепляйте международное партнерство для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности (например, для достижения Цели устойчивого развития ООН 2: Искоренение голода).

Оказывайте гуманитарную помощь регионам, пострадавшим от конфликтов.

Тематические исследования

Бразильская программа “Искоренение голода”

Многосторонний подход Бразилии, включающий денежные переводы и поддержку семейных фермерских хозяйств, позволил сократить масштабы голода на 50% в период с 2002 по 2013 год.

Преобразования в сельском хозяйстве Руанды

Уделение Руандой особого внимания земельной реформе, диверсификации сельскохозяйственных культур и доступу к рынкам значительно повысило продовольственную безопасность.

Вывод

Достижение глобальной продовольственной безопасности требует скоординированных усилий правительств, частного сектора, гражданского общества и отдельных лиц. Устраняя коренные причины голода, инвестируя в устойчивое сельское хозяйство и сокращая количество пищевых отходов, мы можем обеспечить каждому доступ к достаточному количеству питательных продуктов питания. Настало время действовать, поскольку последствия бездействия только усугубят существующее неравенство и поставят под угрозу глобальную стабильность.

Рекомендации

Правительствам следует уделять приоритетное внимание продовольственной безопасности в национальной политике и выделять достаточное финансирование. Международные организации должны способствовать обмену знаниями и мобилизации ресурсов. Предприятиям следует внедрять устойчивые методы и сокращать количество пищевых отходов. Частные лица могут внести свой вклад, сократив количество личных пищевых отходов и поддерживая местные продовольственные системы.

Ссылки

ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. (2023). “Состояние продовольственной безопасности и питания в мире, 2023’. Рим: ФАО.

Организация Объединенных Наций. (2023). “Доклад о целях устойчивого развития за 2023 год”. Нью-Йорк: ООН.

Всемирный банк. (2023). «Сельское хозяйство и продовольствие». Вашингтон, Округ Колумбия: Всемирный банк.

Эта серия состоит из двух частей. Во второй части будет рассмотрена глубокая и ощутимая связь между продовольственной безопасностью и миром во всем мире. /// nCa-AI collaborative, 12 февраля 2025 г. (фото – Flux.1-schnell)