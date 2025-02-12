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Исследовательский доклад: Состояние продовольственной безопасности в мире и пути обеспечения достаточного количества продовольствия для всех

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Совместный отчет nCa и ИИ

Основные положения

Продовольственная безопасность остается одной из самых острых глобальных проблем 21 века. Несмотря на значительный прогресс в области производительности сельского хозяйства и систем распределения продовольствия, миллионы людей во всем мире по-прежнему страдают от голода и недоедания. В настоящем докладе рассматривается текущее состояние глобальной продовольственной безопасности, определяются ключевые проблемы и предлагаются практические решения для обеспечения достаточного количества продовольствия для всех.

Вступление

Продовольственная безопасность, по определению Организации Объединенных Наций, существует тогда, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасных и питательных продуктов питания, которые отвечают их диетическим потребностям и предпочтениям в еде для ведения активного и здорового образа жизни. Несмотря на глобальные усилия, на недостижимость продовольственной безопасности влияет ряд факторов, включая бедность, конфликты, изменение климата и неэффективные продовольственные системы.

Текущее состояние глобальной продовольственной безопасности

Основные статистические данные

  • Согласно отчету “Состояние продовольственной безопасности и питания в мире за 2023 год” (SOFI), в 2022 году более 735 миллионов человек столкнулись с голодом, что на 122 миллиона больше, чем в 2019 году.
  • В 2022 году почти 2,4 миллиарда человек испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия, причем в непропорционально большой степени это коснулось женщин и детей.
  • К наиболее пострадавшим регионам относятся страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и некоторые районы Латинской Америки и Карибского бассейна.

Причины отсутствия продовольственной безопасности

  • Конфликты и нестабильность: войны и политическая нестабильность подрывают производство и распределение продовольствия (например, кризис в Украине влияет на мировые поставки зерна).
  • Изменение климата: экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и аномальная жара, снижают урожайность сельскохозяйственных культур.
  • Экономическое неравенство: Бедность ограничивает доступ к продовольствию, даже если оно доступно.
  • Пищевые отходы: Ежегодно выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить 2 миллиарда человек.
  • Сбои в цепочках поставок: Пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность выявили уязвимые места в глобальных цепочках поставок продовольствия.

Проблемы на пути к обеспечению продовольственной безопасности

Рост численности населения

По прогнозам, к 2050 году численность населения земли достигнет 9,7 миллиарда человек, что увеличит спрос на продовольствие примерно на 50%.

Ухудшение состояния окружающей среды

Эрозия почв, нехватка воды и вырубка лесов угрожают продуктивности сельского хозяйства.

Несправедливое распределение продовольствия

Продовольствие часто сосредоточено в более богатых странах, в то время как более бедные регионы сталкиваются с его нехваткой.

Рост цен на продовольствие

Инфляция и сбои в цепочках поставок привели к росту цен на продовольствие, что сделало его недоступным для многих.

Решения, позволяющие обеспечить достаточное количество продовольствия для всех

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства

  • Продвигайте «восстановительное сельское хозяйство» для восстановления здоровья почвы и повышения урожайности.
  • Инвестируйте в «устойчивые к изменению климата культуры» и методы ведения сельского хозяйства.
  • Поощряйте «агроэкологию2, которая интегрирует экологические принципы в сельское хозяйство.

Сокращение пищевых отходов

  • Внедрять политику сокращения пищевых отходов на уровне производства, розничной торговли и потребителей.
  • Обучать потребителей правильному хранению продуктов и планированию питания.

Укрепление продовольственных систем

  • Создавать устойчивые цепочки поставок, способные противостоять таким потрясениям, как пандемии и конфликты.
  • Предоставление мелким фермерам доступа к кредитам, технологиям и рынкам.

Решение проблемы неравенства

  • Расширение систем социальной защиты, таких как программы продовольственной помощи и денежные переводы.
  • Расширение прав и возможностей женщин, которые играют решающую роль в производстве продуктов питания и обеспечении питания домашних хозяйств.

Использование технологий

  • Используйте “точное земледелие” для оптимизации использования ресурсов и повышения производительности.
  • Разрабатывайте «альтернативные источники пищи», такие как мясо, выращенное в лабораторных условиях, и растительные белки.

Глобальное сотрудничество

  • Укрепляйте международное партнерство для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности (например, для достижения Цели устойчивого развития ООН 2: Искоренение голода).
  • Оказывайте гуманитарную помощь регионам, пострадавшим от конфликтов.

Тематические исследования

Бразильская программа “Искоренение голода”

Многосторонний подход Бразилии, включающий денежные переводы и поддержку семейных фермерских хозяйств, позволил сократить масштабы голода на 50% в период с 2002 по 2013 год.

Преобразования в сельском хозяйстве Руанды

Уделение Руандой особого внимания земельной реформе, диверсификации сельскохозяйственных культур и доступу к рынкам значительно повысило продовольственную безопасность.

Вывод

Достижение глобальной продовольственной безопасности требует скоординированных усилий правительств, частного сектора, гражданского общества и отдельных лиц. Устраняя коренные причины голода, инвестируя в устойчивое сельское хозяйство и сокращая количество пищевых отходов, мы можем обеспечить каждому доступ к достаточному количеству питательных продуктов питания. Настало время действовать, поскольку последствия бездействия только усугубят существующее неравенство и поставят под угрозу глобальную стабильность.

Рекомендации

  1. Правительствам следует уделять приоритетное внимание продовольственной безопасности в национальной политике и выделять достаточное финансирование.
  2. Международные организации должны способствовать обмену знаниями и мобилизации ресурсов.
  3. Предприятиям следует внедрять устойчивые методы и сокращать количество пищевых отходов.
  4. Частные лица могут внести свой вклад, сократив количество личных пищевых отходов и поддерживая местные продовольственные системы.

Ссылки

  • ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. (2023). “Состояние продовольственной безопасности и питания в мире, 2023’. Рим: ФАО.
  • Организация Объединенных Наций. (2023). “Доклад о целях устойчивого развития за 2023 год”. Нью-Йорк: ООН.
  • Всемирный банк. (2023). «Сельское хозяйство и продовольствие». Вашингтон, Округ Колумбия: Всемирный банк.

Эта серия состоит из двух частей. Во второй части будет рассмотрена глубокая и ощутимая связь между продовольственной безопасностью и миром во всем мире. /// nCa-AI collaborative, 12 февраля 2025 г. (фото – Flux.1-schnell)

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