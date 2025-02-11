Туркменистан и Гватемала: укрепление дружбы и сотрудничества

10 февраля 2025 года в Ашхабаде Председатель Меджлиса Туркменистана Д. Гулманова приняла верительную грамоту от нового Посла Гватемалы в Туркменистан г-на Эдуардо Энрике Эрнандеса (с резиденцией в г.Анкаре).



В ходе встречи руководитель национального парламента от имени Президента Туркменистана поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и выразила уверенность в успешном развитии двусторонних отношений. Гулманова подчеркнула важность укрепления дружественных связей между двумя странами и пожелала послу плодотворной работы на благо сотрудничества.

Г-н Эрнандес, в свою очередь, выразил готовность активно способствовать развитию диалога между двумя государствами. В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с ролью Меджлиса в обеспечении правовой базы демократических реформ.

Позже в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмета Гурбанова с новым послом Гватемалы. На встрече стороны обсудили текущий уровень политико-дипломатических отношений и перспективы их развития.



Также были представлены инициативы Туркменистана в области укрепления мира и доверия на международной арене, в частности, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 2025 год «Международным годом мира и доверия».

Туркменская сторона выразила заинтересованность в участии Гватемалы в мероприятиях, запланированных в рамках этого года. Также стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена важность налаживания межпарламентских контактов и активизации взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение встречи посол Гватемалы заверил, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений и укрепления связей между народами двух стран. ///nCa, 11 февраля 2025 г.