Посол Туркменистана встретился с Заместителем председателя Парламента Грузии

11 февраля 2025 года в Парламенте Грузии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с Заместителем председателя Парламента Грузии Н. Цилосани.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы туркмено-грузинских отношений, подчеркнув, что имеются большие возможности для наращивания сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере транспорта и энергетики.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между законодательными органами двух стран, что выступает неотъемлемой составляющей в развитии комплексного туркмено-грузинского сотрудничества.

Участники встречи отметили визит в Туркменистан парламентской делегации во главе с Председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который состоялся в апреле 2024 года. Cтороны особо подчеркнули, что встреча спикеров парламентов является эффективной площадкой для регулярного диалога и определения приоритетных направлений сотрудничества.



В ходе встречи была подчеркнута роль межпарламентской Группы дружбы, деятельность которой является эффективным инструментом взаимопонимания между народами и продвижения конструктивного партнерства. Cтороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства по всему спектру вопросов.///nCa, 11 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)