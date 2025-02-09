Объединение усилий для продвижения Повестки дня 2030: страны Центральной Азии обязуются действовать в интересах гендерного равенства в регионе

6 февраля 2025 года Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан коллективно подтвердили свою приверженность продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек, как указано в Пекинской декларации и Платформе действий (ППД), в ходе встречи высокого уровня в Астане, Казахстан. Обязательство было официально оформлено в совместном заявлении.

Мероприятие под названием «Пять лет до выполнения Повестки устойчивого развития до 2030 года: Перспективы Центральной Азии к 30-летию Пекинской декларации и Платформы действий и достижение Цели устойчивого развития 5» было организовано Структурой «ООН-женщины» и правительством Республики Казахстан. На встрече присутствовали около 70 высокопоставленных должностных лиц из парламентов и министерств иностранных дел, финансов и юстиции, а также представители гражданского общества и женских организаций, партнеров по развитию и Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить прогресс Центральной Азии в продвижении гендерного равенства и наметить конкретные действия в свете 30-й годовщины Пекинской платформы действий.

Около 70 высокопоставленных должностных лиц, лидеров гражданского общества и партнеров ООН собрались, чтобы обсудить прогресс в Центральной Азии в области гендерного равенства и наметить конкретные действия в преддверии 30-й годовщины Пекинской платформы действий.

Встреча прошла в преддверии 69-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ69), запланированной на 10–21 марта 2025 года, которая будет посвящена обзору и оценке реализации Пекинской декларации и Платформы действий.

В преддверии КПЖ69 (10–21 марта 2025 г.) лидеры и сторонники собрались, чтобы рассмотреть прогресс в выполнении Пекинской декларации и Платформы действий, определяющих обязательства по обеспечению гендерного равенства. Фото: ООН-женщины

«Мы привержены видению мира, принятому в Пекине 30 лет назад, где свободы, права человека и возможности для всех женщин и девочек повсюду могут быть реализованы. Мы все собрались здесь сегодня, потому что мир не может ждать еще 30 лет, чтобы выполнить обещание по достижению гендерного равенства. Это наше общее стремление. Для всех женщин и девочек. Права. Равенство. Возможности», — отметила Белен Санс Луке, Региональный директор офиса Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии. Она также подчеркнула, что встреча служит не только площадкой для диалога, но и катализатором реальных действий.

Белен Санс Луке, Региональный директор офиса Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии. Фото: ООН-женщины

Аида Балаева, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, министр культуры и информации, подчеркнула, что ППД стала важной вехой на пути к достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин во всем мире.

«Казахстан, как активный участник мировых процессов, полностью поддерживает эти инициативы и планомерно реализует их на практике. За последние три десятилетия наша страна достигла заметного прогресса в обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Но наша миссия — продолжать эту работу, создавая условия, в которых каждая женщина сможет реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества, страны и мира», — заявила Балаева.

Аида Балаева, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, министр культуры и информации. Фото: ООН-женщины

Участники также отметили прогресс, достигнутый в законодательных реформах и политических инициативах, а также продолжающиеся меры, направленные на продвижение гендерного равенства в Центральной Азии.

«Для Республики Узбекистан обеспечение прав и свобод женщин, расширение их возможностей и повышение их роли в обществе являются ключевыми приоритетами государственной политики. Мы полностью привержены выполнению международных обязательств, включая положения Пекинской декларации, и активно реализуем механизмы по обеспечению гендерного равенства», — заявила Орзигул Козихонова, председатель Комитета по делам молодежи, женщин, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Орзигул Козихонова, председатель Комитета по делам молодежи, женщин, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Ключевой темой обсуждения на мероприятии стали эффективные механизмы финансирования инициатив по достижению гендерного равенства, включая привлечение инвестиций и государственной поддержки в странах Центральной Азии. В этой связи встреча завершилась весомым напоминанием о том, что финансирование гендерного равенства является ключом к реализации Пекинской декларации и достижению реальных изменений.

«Почему важно финансировать гендерное равенство? Потому что это имеет решающее значение для реализации Пекинской декларации и Платформы действий, а также для достижения гендерного равенства в стране», — подчеркнула Аида Исраилова, начальник отдела Министерства финансов, Кыргызская Республика.

Аида Исраилова, начальник отдела Министерства финансов, Кыргызская Республика. Фото: ООН-женщины

В заключение встречи участники приняли совместное заявление, в котором подтвердили свою коллективную приверженность продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в регионе. В документе также изложены конкретные действия по включению гендерно-ориентированного планирования и бюджетирования, уделению приоритетного внимания гендерному равенству и культурным преобразованиям, расширению прав и возможностей женщин и уязвимых групп населения, расширению социальной защиты и экономики ухода, укреплению систем сбора данных для продвижения гендерного равенства и содействию частному сектору и экономическому расширению прав и возможностей.

«Если мы все объединимся и будем работать как единое целое, прилагая совместные усилия, это принесет пользу всему региону Центральной Азии. У нас схожие проблемы и цели, поэтому крайне важно сотрудничать, объединять наши усилия и достигать поставленных перед нами задач», — сказала Махри Башимова, заместитель министра иностранных дел Туркменистана.

Махри Башимова, заместитель министра иностранных дел Туркменистана. Фото: ООН-женщины

Поскольку участники подчеркивали важность создания альянсов и сотрудничества с гражданским обществом и молодежью, Камила Туякбаева из Молодежной консультативной группы ООН в Республике Казахстан подчеркнула, что голоса новых поколений должны быть услышаны и включены в процессы принятия решений.

«Я призываю всех — примите меры и требуйте этого от своего народа и органов принятия решений. Включайте молодежь в процессы принятия решений. Создавайте безопасные цифровые и физические пространства для женщин и девочек. Инвестируйте в образование, безопасность, благополучие и здоровье женщин и девочек. И, пожалуйста, перестаньте учить молодежь тому, чему учили наших матерей. Вместо этого позвольте молодежи учить нас. Слушайте их и перестаньте говорить о нас, начните говорить с нами, потому что перемены начинаются сегодня», — заключила Камила Туякбаева.

В 2025 году мировое сообщество отмечает 30 лет со дня принятия знаменательной Пекинской декларации и Платформы действий, 25-ю годовщину резолюции 1325 Совета Безопасности и 15 лет со дня принятия Целей устойчивого развития. Эти годовщины предоставляют решающий момент для осмысления достигнутого прогресса и определения приоритетов высокоэффективных действий для обеспечения выполнения обязательств по достижению гендерного равенства и реализации прав женщин.

Справочная информация:

Пекинская декларация и Платформа действий – это наиболее всеобъемлющая повестка по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Этот документ был принят государствами-членами ООН в 1995 году на Четвертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине, Китай. Присоединившись к Пекинской декларации и Платформе действий, правительства взяли на себя обязательства по улучшению положения женщин и девочек, а также расширению их прав и возможностей. Осознавая, что спустя тридцать лет ни одна страна в мире полностью не выполнила взятые на себя обязательства, а прогресс в достижении гендерного равенства замедлился, международное сообщество и Структура «ООН-женщины» заявляют о необходимости ускорения национальных и международных действий для достижения результатов. ///ООН_Женщины, 7 февраля 2025 г.