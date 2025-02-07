В Турецкой Республике прошла научная конференция, посвящённая Международному году мира и доверия

7 февраля 2025 года Посольство Туркменистана в Турции совместно с университетом Ахи Евран города Кыршехир организовало научную конференцию, приуроченную 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

В мероприятии принял участие губернатор провинции Кыршехир Мурат Сефу Демирюрек, ректор университета Ахи Евран профессор Мустафа Казим Карахочагил, а также представители общественно-политических организаций, творческого и научного сообщества Турции, студенческая молодёжь и СМИ.

Особый акцент в рамках научной конференции был сделан на праздновании в 2025 году 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития.



В своих выступлениях участники конференции отметили, что принятая по инициативе Туркменистана резолюция Генеральной Ассамблеей ООН – «Международный год мира и доверия – 2025 год» стала практическим воплощением философии международных отношений «Диалог – гарантия мира», объявленной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также, в ходе конференции участникам была представлена подробная информация о Концепции, отражающей направления деятельности Туркменистана по вопросам безопасности, гуманизации международных отношений, в том числе в рамках многосторонних структур, связанных с обеспечением прав беженцев и лиц без гражданства, поддержкой материнства и детства, а также созданием условий для комплексного развития молодежи, реализацией её потенциала в науке, творчестве и спорте.



В рамках конференции, была организована выставка книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По завершении мероприятия Посольство Туркменистана в Турецкой Республике передало в библиотечный фонд университета Ахи Евран экземпляры книг Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана изданных на турецком языке. ///nCa, 7 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)