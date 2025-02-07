Туркменистан представил достижения в области гендерного равенства на совещании высокого уровня, организованном “ООН-Женщины” и правительством Казахстана

6 февраля 2025 года структура “ООН-женщины” и Правительство Казахстана созвали субрегиональную встречу высокого уровня для стран Центральной Азии, чтобы наметить ключевые действия, которые они предпримут – или уже предпринимают – для ускорения прогресса в достижении Цели 5 в области устойчивого развития и связанных с ней гендерных задач в рамках всех Целей устойчивого развития.

В мероприятии приняли участие главы и представители профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии, в том числе специализирующихся на вопросах гендерного равенства. Делегацию Туркменистана возглавляла заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова

Целью встречи высокого уровня было создание платформы для представителей высокого уровня стран Центральной Азии и других ключевых участников для ускорения прогресса в реализации ЦУР и Повестки дня 2030 года в области устойчивого развития.

В своем выступлении М. Бяшимова подчеркнула, что с первых лет независимости Туркменистан проводит активную гендерную политику, направленную на укрепление принципов равноправного участия женщин во всех сферах общественно-политической жизни. Вопросы гендерного развития находят свое отражение во всех национальных программах социально-экономического развития Туркменистана, важными направлениями которых является дальнейшая интеграция женщин в социально-экономическое и культурное развитие страны.

Касательно основных достижений было отмечено принятие Парламентом Закона Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин», который имплементирует положения соответствующих международных конвенций, ратифицированных Туркменистаном.

Встреча высокого уровня предоставила возможность участникам для обсуждения таких ключевых вопросов, как Региональный обзор Пекин +30, прогресс по ЦУР 5 в Центральной Азии и финансирование гендерного равенства.

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На полях встречи высокого уровня состоялась встреча М.Бяшимовой с Региональным директором Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке. Собеседницы обменялись мнениями касательно развития сотрудничества в области совершенствования гендерной политики, расширения прав и возможностей женщин в целом.



Было также отмечено что, придавая значимость роли женщин в продвижении и достижении устойчивого развития, Туркменистан планирует проведение ряда крупных мероприятий регионального и международного значения, включая Форум женщин стран ЦА и ЕС, а также Диалог женщин стран ЦА и РФ.

М.Бяшимова пригласила Белен Санс Луке принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного года мира и доверия. ///nCa, 7 февраля 2025 г.