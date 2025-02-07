Дипломатия Нейтрального Туркменистана:  На службе мира, развития и прогресса

Сапар БЕРДИНИЯЗОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана, преподаватель ИМО МИД Туркменистана

По инициативе и высокому решению Лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, с 18 февраля 2009 года в нашей стране отмечается День дипломатических работников Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов держит в центре внимания последовательное совершенствование дипломатической службы страны, определяя высокие задачи по успешной реализации миролюбивой внешнеполитической стратегии, обеспечению и защите национальных интересов на мировой арене, следуя при этом общепризнанным нормам международного права, принципам равноправия и взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества между участниками современной системы международных отношений.

День дипломатического работника Туркменистана в нынешнем году отмечается в контексте масштабных мероприятий в рамках объявленного ООН 2025 года как Международного года мира и доверия. Соответствующая Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН стала практическим воплощением философии новых международных отношений «Диалог – гарантия мира», объявленной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Туркменистан сегодня – это авторитетное и уважаемое в мире государство, внешняя политика и дипломатия которого играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Основу внешнеполитического курса страны составляют принципы нейтралитета, миролюбия, добрососедства, а также практика конструктивного взаимодействия, оставаясь приверженным общепризнанным нормам международного права.

Принятая Концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия в 2025 году подчеркивает стремление нашего государства направить усилия на консолидацию международного сотрудничества для преодоления кризисных состояний в условиях современности. Концепция предполагает комплексный подход к обеспечению мировой безопасности, включающий в себя различные аспекты – мировоззренческие, практические, политические. Подчеркивается, что задача эта должна решаться на системной основе и иметь надежную правовую базу.

Стратегическое осмысление и комплексный анализ современных универсальных тенденций, творческое переосмысление базисных позиций и долгосрочных интересов Туркменистана в современной международной системе координат стали основой для принятия данного внешнеполитического документа, ориентирующего на дальнейшее интегрирование в глобальные процессы мирового развития.

На этой фундаментальной базе Туркменистан принимает плодотворное и созидательное участие в международных процессах, способствуя укреплению мира, стабильности и безопасности как в региональном, так и в глобальном масштабах.

Они идут в русле выдвижения и реализации международных инициатив Главы Туркменистана, нацеленных на решение актуальных проблем современности, установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете, развитие конструктивного взаимодействия во имя обеспечения общего устойчивого развития. Их практическая реализация определена в качестве основных целей внешней политики Туркменистана.

В частности, речь идет о поддержании мира и обеспечении мира и безопасности, последовательном развитии отношений добрососедства и сотрудничества в регионах Средней Азии и Каспийского бассейна, содействии мирному, политическому урегулированию ситуации в Афганистане и социально-экономическому восстановлению этой страны. Туркменистан на системной основе осуществляет последовательные меры взаимодействия относительно энергетической, экологической, водной и других аспектов безопасности, рассматривая как взаимообусловленные и неделимости понятия безопасности. Кроме того, системная работа идет в направлении создания позитивных международных условий, способствующих развитию и диверсификации внешнеэкономических, торговых, культурно-гуманитарных связей Туркменистана, росту его экономики, повышения уровня и качества жизни населения.

Сегодня в мире заметно вырос интерес к Туркменистану, в рамках которого налаживаются долгосрочные и многоплановые связи, а растущее количество международных контактов по линии различных министерств и ведомств, приобретают все более содержательный и предметный характер. О масштабах дипломатического присутствия туркменского государства в мире свидетельствует и то, что на сегодняшний день Туркменистан установил и поддерживает дипломатические отношения с 151 странами мира, открыл свои дипломатические представительства более чем 30 странах за рубежом и в нашей стране аккредитованы более 52 дипломатических представительств иностранных государств, является членом 49 международных и региональных организации, присоединился к 169 международным конвенциям и Договорам.

2 марта 1992 года Туркменистан стал членом ООН, открыл свое постоянное представительство в ООН и активно взаимодействует с её специализированными организациями таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНИДО, ВОЗ, Верховным Комиссаром ООН по беженцам, ЭКОСОС, Управлением ООН по борьбе с контртерроризмом, и рядом Комитетами ООН.

Основополагающим вектором внешнеполитического курса Туркменистана является консолидация усилий по обеспечению региональной безопасности, которая тесно связана с глобальными целями по достижению всеобщего мира, социального процесса и экономического процветания. Об этом свидетельствует опыт деятельности Ашхабаде регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, открытый в декабре 2007 года. Сам этот факт демонстрирует обретение Туркменистаном высокого авторитета в мире, прежде всего в регионе и на уровне всего Сообщества Наций.

Сегодня значительно расширились пространство и тематика сотрудничества Туркменистана, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. География дипломатических отношений нашей страны охватывает регионы Европы, Американского континента, Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, Африки, Австралии и Океании. Этой же цели служит сотрудничество Туркменистана с крупными международными организациями, прежде всего, такими как, ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, Организация Исламского Сотрудничества, Организация Экономического Сотрудничества, СНГ, ШОС и другими крупными международными структурами.

Тесное партнерство Туркменистана с государствами мира и авторитетными международными организациями сопровождается выдвижением внешнеполитических инициатив, направленные на консолидацию совместных усилий Сообщества Наций во имя мира, безопасности и устойивого развития.

Среди крупных инициатив можно назвать предложения по созданию энергетического совета ООН, учреждению постоянного действующего форума по безопасности и сотрудничеству в Центральный Азии и Каспийском бассейне, содействию восстановления Афганистана, развитию транзитно-транспортных коридоров между Каспийском, Чёрным, Балтийском морями, Центральной Азией и Ближним Востоком, Центральной Азией и Китаем и другие.

Туркменистан принимает деятельное участие по формированию новых форматов многостороннего политико-дипломатического взаимодействия, одним из примеров которому может служить многолетний опыт диалога «Центральная Азия+1» и ежегодные консультативные встречи лидеров центрально-азиатских стран.

В условиях интенсификации международных контактов, Президент Туркменистана предъявляет исключительно высокие требования к качеству и эффективности дипломатической службы страны, где принципиально важным является обеспечение национальных интересов государства, задействование новых подходов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству как на двусторонней, так и на многосторонней основах. Немаловажное значение имеют научные и аналитические методы для стратегической оценки ситуации в мире и регионе.

Глава государства обращает постоянное внимание на важность задач, поставленных перед дипломатической службой страны, где предусматривается на дальнейшее наращивание конструктивного диалога со странами-членами ООН и авторитетными международными организациями, активизацию плодотворных контактов по всем приоритетным направлениям партнерства в контексте реализации Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2022-2028 годы.

В этом плане, сегодня Туркменистан активно и успешно реализует, поставленные задачи по осуществлению приоритетных направлений во внешней политике, как экономическая, транспортная, энергетическая, водная дипломатия, культурная и народная дипломатия, торговля, спортивная дипломатия, парламентская дипломатия и другие направления. В частности, примером последовательной реализации международных инициатив являются реализация крупных проектов железных дорог «Серхетабад – Тургунди –Герат», «Казахстан-Туркменистан-Иран», «Имамназар-Акина-Андхой». Крупными проектами также являются создание линий электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан, строительство газопроводов Туркменистан. Афганистан-Пакистан-Индия, прокладка оптико-волоконный связи «Туркменистан-Афганистан-Пакистан». Трансконтинентальная инфраструктура международного транспорта также находится в центре внимания плодотворного партнерства. В частности, об этом свидетельствуют строительство многоцелевых мостов через реку Амударья, создание современной архитектуры Великого Шелкового пути, учреждение транспортных и транспортно- транзитных коридоров, таких как «Афганистан – Туркменистан – Азербайджан- Грузия- Турция- Европа», «Узбекистан – Туркменистан – Иран- Оман – Катар», строительство скоростных шоссейных магистралей, имеющих транзитное значение.

Все вышеприведенные примеры ещё раз показывает о значительном повышении качественного уровня внешней политики и дипломатии Туркменистана. В этой связи, одним из значимых приоритетов внешней политики и дипломатии Туркменистана связано развитием культурно-гуманитарного сотрудничества на международной арене, который несомненно способствует взаимному сближению стран и народов, укреплению дружбы и мира. При этом культура, наука и образование всегда составляют основу формирования и поддержания высоких идеалов миролюбия и гуманизма, дружбы и доверия.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем вступлении на третьем Анталийском дипломатическом форуме (г.Анталья, 01.03.2024г.) обратил внимание на весьма действенный аспект дипломатии и международных отношений современности. В частности, он подчеркнул: “Современная конъюнктура в системе международных отношений ставит перед нами ряд серьёзных вопросов, затрагивающих, по сути, не только политику, экономику и право, но и этические, юстиционные отношения и отношения чести и достоинства”.

“Полагаю, сегодня данные определения нельзя рассматривать в отрыве – продолжил Лидер нации – они едины, и потому для поддержания политической безопасности, устойчивого и экономического развития необходимо максимально привлекать народы и государства планеты, независимо от исторической роли, численности населения, объема валового внутреннего продукта, военного потенциала или уровня технологического развития. Следует утвердить их законные права, чтобы стать членом и субъектом современного и будущего миропорядка”.

В этом контексте немалое значение имеет культурное и научно-образовательное сотрудничество, ориентированное на интеграцию страны в мировое интеллектуальное пространство. Взаимодействие в этих областях через тесное сотрудничество с ЮНЕСКО рассматривается Туркменистаном как мощный инструмент взаимообогащения культур, сближения между странами и народами мира. Новое содержание получают также и традиционные формы, такие как проведение Дней культуры, фестивалей, выставок и форумов.

Современная дипломатическая служба Туркменистана строится на прочном фундаменте высокой государственной поддержки, комплексного осуществления подготовки, подбора и расстановки высокопрофессиональных кадров. В этом отношении большие требования возлагаются на созданное по инициативе Лидера Нации Туркменистана высшее учебное заведение национальной дипломатии, каковым является Институт международных отношений МИД Туркменистана.

В этот знаменательный день, отмечая свой профессиональный праздник, туркменские дипломаты могут с уверенностью сказать, что нет сомнения в том, что последовательное осуществление приоритетов внешне политического курса Туркменистана будет способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета страны, повышению его роли в решении актуальных проблем современности.



Посол Сапар Бердиниязов, ветеран дипломатической службы, начиная с 1970-х годов долгое время служил в Афганистане, а затем в Пакистане, занимая должность Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в этой стране. Он является автором многих научных и аналитических статей, посвященных истории и современности Ближнего Востока. Он является старшим преподавателем Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.///nCa, 7 февраля 2025 г.