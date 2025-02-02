В недавнем интервью телеканалу «Kanal Avrupa» Дерья Сойсал, член Бельгийского Института Diplomatic World, корреспондент Bruxelles Korner и независимый эксперт по окружающей среде, специализирующийся на истории Центральной Азии, подчеркнула уникальное положение Туркменистана как единственного нейтрального государства среди тюркоязычных стран и его значительный вклад в региональную стабильность в Центральной Азии.

Г-жа Сойсал назвала статус постоянного нейтралитета Туркменистана редким дипломатическим достижением. “Количество нейтральных стран в мире и без того довольно ограничено”, – отметила она.

Эксперт особо обозначила конструктивную роль Туркменистана в решении ряда региональных проблем.

Миротворческая роль Туркменистана включала посредничество во время гражданской войны в Таджикистане, когда на переговорной площадке в Туркменистане встретились таджикская оппозиция и правительство. “Туркменистан выступил с инициативой установления мира в Центральной Азии”, – добавила Сойсал, подчеркнув давнюю традицию дипломатии и нейтрального взаимодействия страны.

Мнение эксперта из Бельгии подчеркивают растущую роль Туркменистана как нейтрального участника в региональных делах, что свидетельствует о его растущем значении в дипломатических отношениях Центральной Азии.///nCa, 2 февраля 2025 г.