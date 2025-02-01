ПРООН и партнеры укрепляют систему оказания правовой помощи в Туркменистане

С 27 по 30 января 2025 года состоялся образовательный семинар «Создание Национальной профессиональной ассоциации адвокатов и юристов: обсуждение проекта “дорожной карты” с учетом регионального и международного опыта», объединивший адвокатов, юристов, представителей судебных и правоохранительных органов, а также Аппарата Омбудсмена. Целью семинара стало укрепление потенциала специалистов юридической сферы для обеспечения правосудия в соответствии с международными стандартами.

Семинар был организован в рамках проекта ПРООН «Повышение потенциала Коллегий адвокатов Туркменистана в области обеспечения прав человека», который финансируется ПРООН и Посольством Великобритании в Ашхабаде. Данная инициатива направлена на расширение доступа, в том числе, представителей уязвимых групп к юридической помощи, совершенствование законодательной базы, гарантирующей право на получение юридической помощи, внедрение цифровизации в систему оказания бесплатной юридической помощи, а также создание Национальной профессиональной ассоциации адвокатов и юристов для повышения прозрачности и доступности юридических услуг.

В ходе семинара прошли интерактивные сессии по ключевым темам, включая организацию юридической профессии, институциональные структуры и роль профессиональных ассоциаций в установлении стандартов, этики и системы обучения. Участники также рассмотрели устойчивые модели финансирования бесплатной юридической помощи. Семинар, организованный при участии международных экспертов ПРООН, г-жи Татьяны Зинович и г-на Ника Стэниджа, стал платформой для разработки рекомендаций по совершенствованию законодательства Туркменистана в соответствии с международными стандартами.

В своем вступительном слове г-н Томица Паович, Заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Туркменистане, подчеркнул значимость семинара для продвижения прав человека и верховенства права: “Этот семинар – важный шаг в укреплении потенциала адвокатов и юристов Туркменистана. Обмен международным опытом и расширение диалога позволят адвокатам и юристам играть более активную роль в обеспечении верховенства права и доступа к правосудию для всех”.

Г-н Майкл Фенн, Второй секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании в Туркменистане, отметил важность партнерства:”Мы гордимся сотрудничеством с ПРООН и Коллегиями адвокатов в рамках этого значимого проекта. Он поможет расширить доступ к бесплатной юридической помощи, укрепить верховенство права и повысить доступность юридической помощи для всех граждан Туркменистана, особенно для уязвимых групп населения”.

По итогам семинара участники доработали проект “дорожной карты” и рассмотрели проектные документы по созданию Национальной профессиональной ассоциации адвокатов и юристов, а также разработали законодательные рекомендации по развитию юридической профессии и системы правовой помощи в стране. ///nCa, 1 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)