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ООН-Хабитат и минфин Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества в области городского развития

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В Министерстве финансов и экономики Туркменистана прошла встреча с Катей Шефер, межрегиональным советником Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

Основной темой переговоров стало расширение двустороннего сотрудничества в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между организацией и Правительством Туркменистана.

За последние годы взаимодействие между Туркменистаном и ООН-Хабитат значительно активизировалось. Партнерство способствует развитию национальной градостроительной политики в различных аспектах, включая регулирование, планирование, проектирование и охрану окружающей среды в городских и сельских населенных пунктах.

В ходе визита представители ООН-Хабитат планируют посетить различные регионы страны для подготовки программного документа, который внесет вклад в городское развитие страны. Они подчеркнули важность обмена опытом и знаниями с туркменскими специалистами и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

На встрече туркменская сторона представила информацию о финансовых и экономических аспектах урбанизации в стране.

Делегация ООН-Хабитат также провела переговоры в ключевых профильных ведомствах: Министерстве строительства и архитектуры, Министерстве иностранных дел, Министерстве охраны окружающей среды и хякимлике города Ашхабада.///nCa, 30 января 2025 г.

 

 

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