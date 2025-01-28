В Токио обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Японии

Политические консультации

27 января 2025 года в Токио состоялись туркмено-японские политические консультации между Министерствами иностранных дел двух стран.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Ахмет Гурбанов, японскую – Специальный представитель МИД Японии по делам Центральной Азии и Кавказа Масаки Ишикава.

В ходе встречи констатировалось, что отношения Туркменистана и Японии динамично развиваются по всему комплексу двусторонней повестки.

Участники встречи рассмотрели вопросы проведения первого саммита стран-участниц диалога «Центральная Азия+Япония».

Обсуждая возможности сотрудничества и актуальные аспекты международной политики, стороны подтвердили приверженность расширению конструктивного партнёрства, в том числе в рамках авторитетных международных организаций, в частности ООН. Также был сделан акцент на Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении по инициативе Туркменистана 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Затронув тему двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, стороны обсудили текущие проекты и вопросы, связанные с их реализацией. Отмечен позитивный опыт сотрудничества в нефтегазовой и газохимической отраслях, в сферах электроэнергетики, транспорта и др. Здесь большое значение придаётся деятельности совместного Комитета, призванного способствовать практической реализации имеющегося солидного потенциала сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с участием туркменской стороны во Всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая пройдет в Осаке, и проведением в ее рамках 14 апреля 2025 года Национального дня Туркменистана.

В рамках консультаций констатировано, что неотъемлемой составляющей туркмено-японского партнерства выступает гуманитарная сфера. Было отмечено, что в этом направлении налажено эффективное сотрудничество между двумя странами в сфере образования, науки, культурного обмена, преподавания японского языка. Также были подчеркнуты возможности развития сотрудничества в сфере цифровых систем и информационных технологий.

Встреча с государственным министром иностранных дел

В этот же день состоялась встреча Гурбанова с государственным министром иностранных дел Японии Хисаюки Фудзии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития туркмено-японского взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Государственный министр Фудзии отметил, что Япония и Туркменистан являются взаимовыгодными партнерами, отношения которых базируются на дружбе и взаимном доверии, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Японии.

Министр Фудзии также заявил, что Туркменистан с его богатыми природными ресурсами является важным партнером для развития энергетических проектов, направленных на достижение цели «нулевых выбросов». Япония готова укреплять двусторонние экономические отношения, в том числе в областях, в которых могут найти применение японские технологии, отметил он.

В свою очередь, Гурбанов выразил стремление Туркменистана к укреплению сотрудничества с Японией во всех областях, таких как политика и экономические отношения, включая визиты на высоком уровне в рамках ЭКСПО-2025 в Осако.

Встреча с исполнительным вице-президентом компании «Itochu Corporation»

Также в ходе визита туркменской делегации в Японию состоялась встреча туркменской делегации с членом Совета директоров, исполнительным вице-президентом компании «Itochu Corporation», президентом компании «Машины и оборудование», председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай.

Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на заседании Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, состоявшемся 16-17 декабря 2024 года. ///МИД Туркменистана/nCa, 28 января 2025 г.