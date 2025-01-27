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Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения повестки многопланового партнерства с Туркменистаном

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27 января 2025 года в Ташкенте состоялась встреча вице-премьера-министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Узбекистаном Шавкатом Мирзиёевым.

Встреча состоялась в рамках визита туркменской делегации в Узбекистан в целях проведения очередных узбекско-туркменских политических консультаций.

В начале беседы министр Рашид Мередов передал Президенту Мирзиёеву искренние приветствия и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

С удовлетворением отмечен динамичный рост объемов товарооборота, который в 2024 году превысил 1,1 миллиарда долларов. Совместно создается зона приграничной торговли «Шават-Дашогуз». Продолжается тесное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и водопользования. Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.

От имени руководства Туркменистана была выражена глубокая признательность лидеру Узбекистана за проведение в городе Ташкенте презентации новой книги Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri» («Жемчужина разума»), которая была опубликована на узбекском языке.

Особое внимание уделено формированию новой обширной повестки многопланового партнерства Узбекистана и Туркменистана, подготовке предстоящих визитов на высшем уровне, Консультативной встречи глав государств региона и саммитов в формате «Центральная Азия плюс».

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной политики.///nCa, 27 января 2025 г. (на основе пресс-релиза официального сайта Президента Узбекистана)

 

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