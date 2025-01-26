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Посол Туркменистана в Непале вручил верительные грамоты

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23 января 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Непале (с резиденцией в г. Нью-Дели) Ш.Гельдыназаров вручил верительные грамоты Президенту Непала Рам Чандре Пауделу.

Президент Рам Чандра Паудел просил передать дружественные приветствия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе встречи стороны отметили наличие больших возможностей для развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в том числе в туристической. ///МИД Туркменистана, 25 января 2025 г.

 

 

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