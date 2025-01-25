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Посол Туркменистана встретился с Министром иностранных дел Грузии

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24 января 2025 года в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Министром иностранных дел Грузии М.Бочоришвили.

Посол поздравил М. Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел Грузии и пожелал ей успехов в государственной деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты отметили системный характер сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Грузии. В этом контексте озвучена важная роль регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Было особо подчеркнуто активное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций.

Посол проинформировал Министра о масштабных международных мероприятиях, приуроченных к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также по случаю провозглашения 2025 года – «Международным годом мира и доверия» на основе Резолюции ГА ООН, инициированной Туркменистаном.

Участники встречи выразили уверенность, что туркмено-грузинские отношения будут и впредь крепнуть, и успешно развиваться в интересах братских народов двух стран.///nCa, 25 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)

 

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