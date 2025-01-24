Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме, заявляет министерство транспорта Кыргызстана

На сегодняшний день транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме, передает кыргызское агентство Tazabek со ссылкой на заместителя министра транспорта и коммуникаций КР Бекназара Базаралиева.

По словам чиновника, кыргызские грузоперевозчики уже используют этот маршрут для поставки товаров в Европу.

«Наши грузоперевозчики поставляют свои товары в Европу по следующему маршруту: из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан, далее через Каспийское море в Азербайджан, и, наконец, в Европу. Мы сегодня стоим на пороге введение в эксплуатацию дороги Север—Юг, что открывает хорошие перспективы для этого транспортного коридора», – пояснил он.

Данный транспортный коридор позволяет перевозить товары из Кыргызстана в Туркменистан, в порт «Туркменбаши», а затем через Каспийское море в порт «Алят» (Азербайджан) для дальнейшей транспортировки в Европу или в Астрахань (Россия).

Расстояние от Бишкека до порта Туркменбаши в Туркменистане составляет 2,5 тыс. километров.

Также следует отметить, что упомянутый маршрут является частью более протяженного коридоры – «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа».

Географически маршрут пролегает следующим образом: Кашгар – Ош (Кыргызстан, с привлечением автомобильного транспорта) – Андижан (Узбекистан) – Фараб – порт Туркменбаши (Туркменистан) – порт Алят (Азербайджан) – Гардабани (Грузия) – порты Грузии – Карс (Турция) – порты Турции. ///nCa, 24 января 2025 г.