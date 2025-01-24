Партнерство ЕС-Туркменистан: достигнутые успехи и планы на будущее

24 января делегация Европейского союза в Туркменистане и Министерство иностранных дел Туркменистана провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своем партнерстве в 2024 году и обозначили стратегические приоритеты на предстоящий год. В мероприятии приняли участие местные и международные СМИ, представители министерств и ведомств Туркменистана, а также координаторы проектов, финансируемых ЕС, что продемонстрировало тесное сотрудничество между ЕС и Туркменистаном.

Ее Превосходительство г-жа Беата Пекса, Посол Европейского Союза в Туркменистане, выразила свою благодарность Министерству иностранных дел Туркменистана, другим министерствам и ведомствам, а также проектам, финансируемым ЕС, за их плодотворное сотрудничество и вклад в успешную реализацию совместных инициатив, которые укрепили партнерство ЕС и Туркменистана и способствовали укреплению сотрудничества между ЕС и Туркменистаном, достижение общих целей в области устойчивого развития, регионального взаимодействия и инклюзивного роста. Она отметила значительный прогресс, достигнутый в 2024 году в таких ключевых областях, как транспортное сообщение, “зеленая” энергетика, упрощение процедур торговли, права человека и культурные обмены. Она подчеркнула приверженность ЕС углублению сотрудничества с Туркменистаном в ближайшие годы, уделяя особое внимание общим приоритетам, которые соответствуют целям развития Туркменистана.

Г-жа Мяхри Бяшимова, заместитель министра иностранных дел Туркменистана, выразила благодарность за постоянную поддержку ЕС и подтвердила приверженность Туркменистана укреплению двусторонних связей. Она отметила положительное влияние проектов, финансируемых ЕС, на развитие страны и подчеркнула важность этого партнерства для будущего Туркменистана. Г-жа Бяшимова также перечислила основные достижения партнерства, включая прогресс в области транспортных связей, инициативы в области зеленой энергетики, упрощение процедур торговли.

Год достижений

2024 год стал знаковым для сотрудничества ЕС и Туркменистана. Одним из наиболее заметных достижений стал прогресс, достигнутый в развитии Транскаспийского транспортного коридора, который является ключевым приоритетом для обеих сторон. ЕС поддержал модернизацию железной дороги Туркменбаши-Туркменабат, внедрение системы электронных накладных (e-CMR) и создание логистического центра вблизи границы с Казахстаном. Эти инициативы, являющиеся частью стратегии ЕС “Global Gateway”, направлены на стимулирование региональной торговли и повышение эффективности логистики.

В области зеленой энергетики и борьбы с изменением климата ЕС запустил инициативу “ЕС за зеленый Туркменистан”, которая включала пилотные проекты по сокращению выбросов метана и очистке дренажных вод с использованием технологии на основе водорослей. Более 150 правительственных чиновников и представителей отрасли прошли обучение, а такие крупные мероприятия, как Национальная молодежная конференция по изменению климата в Мары, подчеркнули важность вовлечения молодежи в решение экологических проблем.

Значительный прогресс был достигнут также в упрощении процедур торговли и поддержке малых и средних предприятий (МСП). Проект Центра международной торговли (ЦМТ) оказал поддержку вступлению Туркменистана в ВТО, переведя 39 законодательных актов и обучив 300 представителей МСП вопросам упрощения процедур торговли и электронной коммерции. Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) облегчил доступ к финансированию более чем 120 предприятиям, 30% из которых возглавляют женщинами, и предоставил индивидуальные консультационные услуги 199 предприятиям.

Что касается прав человека, то на 16-м диалоге ЕС-Туркменистан по правам человека, состоявшемся в июне 2024 года, был отмечен прогресс Туркменистана в искоренении безгражданства, принудительного труда и торговли людьми. ЕС предложил поддержку реформам в судебной и пенитенциарной системах, а также продвижению гендерного равенства и прав людей с ограниченными возможностями.

Получили дальнейшее развитие культурные и образовательные обмены, и более 120 студентов и преподавателей воспользовались программой Erasmus+. Культурные мероприятия, такие как тур Барокко-Багши и торжества франкофонии, сблизили европейские и туркменские традиции, способствуя взаимопониманию и укреплению связей.

Заглядывая в будущее до 2025 года

По мере продвижения партнерства к 2025 году ЕС и Туркменистан сосредоточены на углублении сотрудничества в нескольких ключевых областях:

Транспорт и связь: ЕС продолжит поддерживать развитие Транскаспийского транспортного коридора, уделяя особое внимание повышению эффективности региональной торговли и логистики. Комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела планирует посетить Туркменистан в марте 2025 года для обсуждения конкретных шагов по дальнейшему сотрудничеству.

Действия в области зеленой энергетики и климата: ЕС расширит свою поддержку проектов в области возобновляемых источников энергии и мер по адаптации к изменению климата, включая реализацию инициативы Team Europe (TEI) в области климата, энергетики и водных ресурсов.

Торговля и инвестиции: ЕС продолжит содействовать вступлению Туркменистана в ВТО и усилит меры по упрощению процедур торговли с помощью таких инициатив, как программа “Процветание в Центральной Азии”. Кластер “Процветание” будет сосредоточен на торговле и инвестициях в ключевых секторах, включая важнейшее сырье.

Институциональное укрепление: ЕС будет поддерживать усилия Туркменистана по укреплению государственного управления, борьбе с коррупцией, реформированию судебной и пенитенциарной систем и продвижению прав человека.

Инклюзивное развитие общества: ЕС будет поддерживать инициативы, направленные на расширение прав и возможностей женщин, решение климатических проблем и содействие вовлечению молодежи. Форум женщин-лидеров ЕС-ЦА в Ашхабаде в апреле 2025 года будет посвящен роли женщин в лидерстве и развитии. Новый проект региональных организаций гражданского общества (ОГО) расширит участие молодежи и укрепит региональные связи между организациями гражданского общества. ЕС также намерен поддерживать местные организации гражданского общества посредством грантов, направленных, в частности, на расширение прав и возможностей женщин, решение проблем, связанных с изменением климата, и поддержку молодежных инициатив.

Предстоящие события в 2025 году

Предстоящий год будет ознаменован несколькими мероприятиями высокого уровня:

8-я Межпарламентская встреча в Ашхабаде в феврале 2025 года.

Министерская встреча ЕС-Центральная Азия в Ашхабаде в марте 2025 года.

Саммит ЕС-Центральная Азия в Самарканде в апреле 2025 года с участием Его Превосходительства Президента Бердымухамедова.

Форум женщин-лидеров ЕС-Центральная Азия в Ашхабаде в апреле 2025 года.

В 2024 году партнерство ЕС и Туркменистана достигло нескольких важных результатов, заложив прочную основу для будущего сотрудничества. Поскольку обе стороны смотрят в будущее на 2025 год, они по-прежнему привержены углублению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, от транспортных связей и экологически чистой энергетики до упрощения процедур торговли и прав человека. ЕС и Туркменистан намерены совместно продолжать свои усилия, способствуя устойчивому развитию и региональной стабильности. ///nCa, 24 января 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)