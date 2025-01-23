В Брюсселе дан старт уникальной выставке туркменской культуры

В престижной галерее MUSE, расположенной в культурном центре Саблон, состоялось торжественное открытие туркменской выставки в рамках Civilisations Winter Edition.

Это культурное мероприятие, ставшее уникальным событием в культурной жизни Брюсселя, организовано при поддержке European Central Asian Creative Alliance, основателем которой является Елена Харитонова, и Шекер Акиниязовой, руководителя модного дома «Кешде». Выставка продлится до 26 января текущего года и будет открыта для всех заинтересованных посетителей, предоставляя возможность прикоснуться к богатому наследию туркменского искусства.

На выставке Civilisations Winter Edition впервые представлены уникальные изделия туркменской культуры, включая изысканные украшения, ковры и текстиль, которые подчеркивают богатство культурного наследия Туркменистана.

Основатель группы Civilisations Арье Вос, выступая на открытии, отметил: “Для нас большая честь впервые включить туркменскую культуру в программу Civilisations Winter Edition. Это уникальный шаг вперед в культурной сфере, и такие события играют ключевую роль в укреплении дружбы, взаимопонимания и доверия между народами.”

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, обращаясь к гостям мероприятия, подчеркнул значимость культурных инициатив для продвижения мира и доверия: “Мы гордимся тем, что 2025 год объявлен ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Этот год имеет для нас особое значение, ведь мы также отмечаем 30-летие нашей политики нейтралитета. Культура, как и нейтралитет, – это универсальный язык, объединяющий людей. Через эту выставку мы вносим вклад в укрепление мира, дружбы и взаимопонимания между народами.”

Посол выразил благодарность Елене Харитоновой и Шекер Акиниязовой за их вклад в организацию этого уникального мероприятия, подчеркнув их активную роль в продвижении туркменской культуры на международной арене.

Выставка собрала коллекционеров, послов, представителей европейских институтов и ценителей искусства. Уникальность представленных экспонатов, включая изделия модного дома «Кешде», вызвала широкий интерес среди участников.

Civilisations – это международная платформа, объединяющая галереи, коллекционеров, художников, дизайнеров и ценителей искусства со всего мира. Главная цель группы Civilisations – создание пространства для культурного диалога, продвижение искусства различных стран и народов, а также укрепление взаимопонимания между культурами через творчество и сотрудничество.

Civilizations Winter Edition – это ежегодная зимняя серия выставок, организованная группой Civilizations. Этот период посвящён особенным и редким коллекциям, которые демонстрируются в одном из самых престижных культурных районов Брюсселя – Саблонге, в галерее MUSE.

Winter Edition объединяет экспонаты из различных стран, представляя их уникальное культурное наследие. Каждый год тематика и акценты выставки меняются, чтобы предоставить посетителям возможность познакомиться с новыми аспектами искусства и ремесла.///nCa, 23 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фото с мероприятия: