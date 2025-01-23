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Туркменистан готов укреплять многовекторные отношения с Францией – Гурбангулы Бердымухамедов

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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил официальное письмо Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

В послании выражается глубокая благодарность за теплый прием, оказанный туркменской делегации во время недавнего визита в Княжество Монако. Бердымухамедов отметил, что по прибытии в аэропорт Ниццы представители власти Франции встретили его с большим почётом.

«Высокопоставленные представители регионов Франции тепло приветствовали меня и нашу делегацию, выказав уважение и внимание. Я ценю это как символ незыблемой дружбы и крепкого сотрудничества между нашими странами», – говорится в письме.

Он также подчеркнул важность встречи с Президентом Макроном в Эр-Рияде в рамках саммита «One Water Summit», отметив, что она открыла новые перспективы для развития двустороннего сотрудничества.

Национальный Лидер Туркменистана подтвердил стремление Ашхабада к дальнейшему укреплению многовекторных отношений с Францией.

«В этой связи хотел бы подтвердить стремление и готовность Туркменистана и впредь неуклонно расширять и укреплять многовекторные отношения с вашей страной, придать новый импульс и содержание данным отношениям», – подчеркнул Национальный Лидер, выразив уверенность в том, что взаимопонимание и доверие между двумя странами позволят эффективно развивать сотрудничество по всем направлениям. ///nCa, 23 января 2025 г.

 

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