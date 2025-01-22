Национальный Лидер туркменского народа посетил Монако

19-20 января 2025 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Княжество Монако. В ходе визита состоялись встречи с Князем Монако Альбером II, а также расширенные переговоры с участием делегаций обеих стран

Встреча с Князем Монако Альбером II

Как известно, дипломатические отношения между Туркменистаном и Княжеством Монако были установлены в 2015 году. В нынешнем году отмечается 10-летие их установления.

В ходе встречи в узком формате, поприветствовав Национального Лидера туркменского народа, Князь Альбер II отметил инициативную роль Туркменистана в реализации глобальной повестки, что в свою очередь выступает ключевым фактором активизации межгосударственного диалога на основе взаимной выгоды в долгосрочной перспективе.

Обсуждая возможности сотрудничества и актуальные аспекты международной политики, стороны подтвердили приверженность расширению конструктивного партнёрства, в том числе на многосторонней основе.

Были также рассмотрены вопросы активизации гуманитарного диалога и углубления отношений в сферах культуры, спорта и туризма с учётом потенциалов двух стран. В этой связи подчёркивалась важность наращивания взаимодействия в области циркового искусства.

Далее встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Князь Альбер II подчеркнул особое значение визита в контексте расширения двусторонних отношений. Говоря о значимости инициатив Туркменистана для решения актуальных вопросов, он выразил поддержку со стороны Монако миротворческой политики Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа передал Князю Альберу II слова приветствия от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

Аркадаг отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Князем Альбером II в рамках Всемирного водного форума в Республике Корея в апреле 2015 года. Итоги той встречи привели к решению об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Княжеством Монако в августе 2015 года, сказал Аркадаг.

«Таким образом, исполняется десять лет с момента принятия того знаменательного решения, которое стало хорошей предпосылкой для расширения двустороннего диалога посредством конкретных действий в интересах обоих народов», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты. В этой связи была выражена уверенность в наличии перспектив для активизации сотрудничества в формате международных организаций, а также для совместной работы в области поддержания безопасности и стабильности, противодействия новым угрозам.

Бердымухамедов поблагодарил Монако за поддержку инициатив Туркменистана, выдвинутых на платформе ООН, подчеркнув схожесть позиций сторон по ключевым вопросам глобальной повестки.

В данной связи был сделан акцент на провозглашении ООН по инициативе Туркменистана 2025 года «Международным годом мира и доверия». Национальный Лидер туркменского народа пригласил Князя Альбера II принять участие в предстоящем в Ашхабаде форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.

В продолжение встречи Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нынешняя встреча благоприятствует обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды. С запуском Монако «зелёной» инициативы Фонд Князя Альбера II сделал очень многое для охраны гидросферы, в частности, океанов и биоразнообразия. В этом контексте Туркменистан готов изучить возможности взаимодействия по вопросам глобальной климатической повестки.

Ещё одним направлением сотрудничества может стать партнёрство между Фондом Княгини Грейс и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Говоря о торгово-экономической сфере, Председатель Халк Маслахаты констатировал наличие огромного потенциала для сотрудничества по линии бизнеса, туризма и финансов.

Ещё одной областью приложения совместных усилий является космическое пространство: десять лет назад Княжество Монако предложило орбитальную позицию для искусственного спутника «TürkmenÄlem 52oE». В данной связи, отметив, что срок целевого соглашения истекает в 2030 году, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил готовность Туркменистана обсудить перспективы продолжения двустороннего взаимодействия.

Аркадаг сообщил, что в настоящее время ведётся работа над конструированием второго искусственного спутника. Туркменистан заинтересован в рассмотрении перспектив совместной работы по выводу спутника в Космос.

Отметив, что Группа национальных конных игр «Галкыныш» участвует в Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, Председатель Халк Маслахаты в числе перспективных сфер взаимодействия обозначил спорт. Монако стал обладателем почётного титула – Спортивной столицы мира 2025 года, что открывает возможности для сотрудничества.

В свою очередь, Князь Альбер II подтвердил приверженность Монако его наращиванию сотрудничества по новым направлениям.

По завершении встречи в расширенном формате состоялась церемония обмена подарками.

Посещение Океанографического музея

Во второй половине дня Герой-Аркадаг посетил Океанографический музей Монако.

Музей, основанный в 1910 году Князем Альбером I, является одним из ведущих учреждений в области океанологии. Он расположен на склоне скалы у Средиземного моря на высоте 85 метров. В нём имеются специализированные залы и отделы с богатой экспозицией и коллекцией для изучения океанической флоры и фауны.

В структуре музея также находится аквариум, в котором содержится более 6 тысяч видов рыб и других водных организмов из различных уголков планеты, а также водорослей.

Музей активно участвуют в научных исследованиях, в том числе в области подводной биологии, а также в решении вопросов охраны морской среды. Для молодых учёных здесь организуются открытые лекции, семинары и мастер-классы, посвящённые океанической флоре и фауне.

Встреча с конной группой Галкыныш

В Международном аэропорту Ниццы Аркадаг встретился с членами Группы национальных конных игр Галкыныш.

В дни визита Национального Лидера туркменского народа в Монако группа успешно выступила на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло и удостоилась Золотой награды и других специальных призов.

Обращаясь к членам Группы, Национальный Лидер туркменского народа отметил нарастающий масштаб культурного диалога Туркменистана с государствами планеты, в том числе с Княжеством Монако, а также проводимую в стране большую работу по развитию отечественного конного спорта.

Сегодня мы очень гордимся участием Группы национальных конных игр Галкыныш в Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. «Райские» кони, которые всегда были верными спутниками нашего народа, стали олицетворением стремительного развития Отчизны, сказал Председатель Халк Маслахаты.

Группа Галкыныш пять раз удостаивалась главного приза международных цирковых фестивалей, состоявшихся в разных странах, а также стала Чемпионом мира.

Визит в Монако завершился

Затем Национальный Лидер туркменского народа отбыл в Туркменистан. В Международном аэропорту Ашхабада он пообщался с представителями СМИ, подчеркнув значение визита в Княжество Монако и проведённых в его ходе двусторонних переговоров. Как отметил Председатель Халк Маслахаты, состоявшийся визит позволит вывести отношения между Туркменистаном и европейскими странами, в частности с Княжеством Монако, на качественно новый уровень, заложив новую веху в истории межгосударственного сотрудничества.///nCa, 22 января 2025 г.