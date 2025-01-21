Довлетджан Ягшимырадов, действующий чемпион Professional Fighters League (Лиги профессиональных бойцов) в полутяжелом весе, является звездой в мире смешанных единоборств.

Ягшимырадов, родившийся в Туркменабаде, Туркменистан, начал свой путь в боевых искусствах в шестилетнем возрасте с занятий каратэ. Его целеустремленность и талант быстро проявились, и привели его к участию в национальных чемпионатах и, в конечном счете, к успешной профессиональной карьере.

Ягшимырадов подчеркнул глубокое влияние спорта на его жизнь в интервью с г-жой Дерья Сойсал, членом Бельгийского Института Diplomatic World, независимым экспертом по экологическим вопросам, специализирующимся на истории и географии Центральной Азии.

«Это большая гордость. Я так горжусь тем, что представляю свою родину, свой народ, … Это прекрасное чувство. Родиться туркменом и представлять свою родину на мировой спортивной арене – невероятные эмоции», – сказал он.

Ягшимырадов уверен, что спорт «позволяет людям из разных культур общаться и сплачиваться».

Чемпион также подчеркнул важность спорта в туркменской культуре. «В Туркменистане дети с самого раннего возраста приобщаются к спорту. Спорт действительно важен в туркменской культуре», – пояснил он.

Послание Ягшимырадова начинающим спортсменам чёткое и вдохновляющее: «Никогда не сдавайтесь. Продолжайте идти вперед и верьте в свои мечты».

Спортсмен в интервью также поделился своими чувствами и взглядами в отношении единство с другими тюркскими народами, заявив: «Казахи, узбеки, туркмены… мы едины. Я представляю этих людей, а единство – это сила. Это сила тюркского мира».

История успеха Довлетджана Ягшимырадова является свидетельством его таланта, целеустремленности и непоколебимой преданности своей родине. ///nCa, 21 января 2025 г. (при любезном участии г-жи Дерья Сойсал – https://www.instagram.com/syrdarya__?igsh=d2dzMXJwdTduanYw )