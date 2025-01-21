Посол Ирана отметил значимость торговых отношений с Туркменистаном

С точки зрения торговли Туркменистан является одним из перспективных рынков для Ирана, Иран намерен продолжать развивать новый этап отношений между двумя странами, заявил посол ИРИ в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани на встрече с губернатором провинции Хорасан-Разави Гуламхусейн Мазфари. Встреча состоялась в здании губернаторства, передает иранское агентство Mehr.

Рузбехани подчеркнул, что три иранские провинции – Северный Хорасан, Хорасан-Разави и Голестан, граничат с Туркменистаном, однако именно пропускные пункты Хорасан-Разави являются одними из основных в стране. При правильном планировании провинция Хорасан-Разави сможет извлечь наибольшую выгоду из двусторонних отношений, считает дипломат.

Гуламхусейн Мазфари, в свою очередь, подчеркнул необходимость единого управления на погранпунктах региона и выразил надежду на создание надлежащих условий на этих КПП.

Глава провинции Хорасан-Разави также обратил внимание на необходимость упорядочения ситуации на пограничном переходе Сарахс с целью обеспечения упрощения процедур передвижения торговцев и бизнесменов.

Напомним также, что недавно на таможенному посту Артык, граничащем с иранским пунктом Лотфабад (провинция Хорасан-Разави), состоялась встреча представителей Туркменистана и Ирана, на которой были достигнуты договоренности по увеличению времени работы обоих КПП. ///nCa, 21 января 2025 г.