19 января Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с визитом в Княжество Монако.

В аэропорту столицы он пообщался с представителями СМИ, сообщив, что Монако объявлено «Спортивной столицей мира 2025 года». Бердымухамедов подчеркнул важную роль спорта в укреплении мира и доверия, особенно в свете того, что 2025 год в Туркменистане объявлен «Международным годом мира и доверия».

Национальный Лидер процитировал Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр, сказав: «О спорт! Ты – мир!».

Этот год также ознаменован 10-летием установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Монако, что делает этот визит важным шагом в развитии сотрудничества.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность широкого освещения в средствах массовой информации партнёрства с Монако и в данном контексте дал соответствующие поручения представителям СМИ.

«Долгосрочное двустороннее сотрудничество Туркменистана с европейскими странами носит многоплановый характер, в частности, в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Политико-дипломатическое взаимодействие последовательно развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках авторитетных международных организаций и структур», – отмечается в репортаже TDH.

Крупные европейские компании плодотворно работают в различных сегментах туркменского рынка. Растёт число представителей деловых кругов стран региона, заинтересованных в сотрудничестве с Туркменистаном.

Культурно-гуманитарное сотрудничество между Туркменистаном и странами Европы также играет важную роль, о чем свидетельствуют взаимные визиты делегаций, проведение Дней культуры и других мероприятий.

Нынешний визит Гурбангулы Бердымухамедова в Монако призван открыть новую страницу во взаимовыгодном сотрудничестве.///nCa, 20 января 2025 г.