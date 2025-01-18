Туркменистан наметил планы по сотрудничеству с Европейским Союзом на 2025 год

На заседании Кабинета министров Туркменистана в пятницу, 17 января, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов представил отчет о проделанной работе по развитию взаимодействия с Европейским Союзом. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ЕС остается одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркменистана.

В рамках этого партнерства предпринимаются конкретные шаги. Особое внимание было уделено встрече Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, состоявшейся 18 сентября 2023 года в Нью-Йорке. Также в 2024 году Ашхабад посетили высокопоставленные представители ЕС, включая вице-президента Европейской Комиссии Маргаритиса Шинаса и Еврокомиссара по международному сотрудничеству Ютту Урпилайнен.

Визит делегации МИД Туркменистана в марте 2024 года в Брюссель стал важным этапом двустороннего диалога, в ходе которого был подписан Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. В Ашхабаде и Брюсселе регулярно проводятся заседания Межпарламентского диалога и Совместного комитета Туркменистан–ЕС.

На встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и ЕС в Люксембурге в октябре 2023 года была принята совместная Дорожная карта по углублению межрегиональных отношений.

В данном контексте Президенту Туркменистана были предложены инициативы, включающие проведение в 2025 году ряда ключевых мероприятий:

Заседание Межпарламентского диалога;

20-е заседание министров иностранных дел стран ЦА и ЕС в Ашхабаде;

Визит в Туркменистан Еврокомиссара по международному сотрудничеству.

Форум женщин-лидеров Центральной Азии и ЕС в Ашхабаде (в первой декаде апреля 2025 г.).

Было также озвучено предложение, связанное с предстоящей встречей на высшем уровне с участием глав государств Центральной Азии и Председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии, которую планируется провести в Самарканде в апреле нынешнего года.

В рамках сотрудничества с ЕС реализуются проекты в сферах образования, экологии и развития циркулярной экономики. Вместе с тем отмечалось наличие больших перспектив для сотрудничества в научно-образовательной сфере в рамках Программ Европейской Комиссии Horizon Europe и Marie Sklodowska-Curie Actions, а также взаимодействия с Европейским исследовательским советом (ERC). В данной связи Министерству образования и Академии наук Туркменистана предлагается провести соответствующую работу по широкому использованию этих возможностей.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, неуклонно следуя правовому статусу нейтралитета, активно сотрудничает со странами мира и международными организациями. Как отмечалось, наращивая эти отношения, основанные на принципах миролюбия и добрососедства, Туркменистан и впредь продолжит реализацию политики «открытых дверей».

На протяжении многих лет Туркменистан конструктивно взаимодействует с Европейским Союзом, о чём в полной мере свидетельствуют позитивные результаты партнёрства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, подчеркнул глава государства, одобрив представленные предложения по расширению двустороннего и многостороннего диалога между Туркменистаном и ЕС. ///nCa, 18 января 2025 г.