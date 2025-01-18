ПРООН внедряет передовые решения для повышения устойчивости к изменению климата в Туркменистане

Ашхабад, 14 января 2025 г: Проект ПРООН/ЗКФ “Разработка процесса национального планирования адаптации в Туркменистане” в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана организовал круглый стол, чтобы представить базу данных о приоритетных технологиях, доступных для будущей реализации Национального плана адаптации (НПА) в стране.

Мероприятие состоялось 14 января 2025 года на территории Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана. Круглый стол собрал разнообразную группу заинтересованных сторон, включая представителей отраслевых министерств, правительственных учреждений и известных лекторов из ведущих учебных заведений Туркменистана. Мероприятие было направлено на содействие диалогу и укрепление сотрудничества в решении проблем, связанных с изменением климата, а также на предоставление Туркменистану необходимых инструментов и технологий для достижения своих целей в области адаптации.

Повестка дня встречи включала презентацию, посвященную планированию адаптации к изменению климата в приоритетных секторах экономики и роли инновационных технологий в решении ключевых задач. Участники были ознакомлены с комплексным подходом к выявлению и приоритизации технологий, наиболее соответствующих потребностям Туркменистана в адаптации, и приняли участие в обсуждении практических решений и стратегий по интеграции передовых инструментов в национальные проекты по адаптации, подчеркнув важность современных технологий для достижения устойчивого развития.

Эта инициатива отражает неизменную приверженность Туркменистана борьбе с последствиями изменения климата путем укрепления институционального потенциала и принятия передовых решений. Ожидается, что разработанная база данных послужит краеугольным камнем для лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон, обеспечивая надежную основу для реализации стратегий адаптации к изменению климата в различных секторах.

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В рамках проекта “Разработка процесса национального планирования адаптации в Туркменистане” ПРООН сотрудничает с Правительством Туркменистана в целях повышения адаптационного потенциала страны к изменению климата.

В ходе проектного цикла были определены долгосрочные цели адаптации для приоритетных секторов экономики Туркменистана и разработана комплексная система мониторинга и оценки усилий по адаптации для анализа эффективности действий, связанных с изменением климата. Одним из значимых результатов является разработка дорожной карты по вовлечению частного сектора в адаптационные мероприятия в водном секторе Туркменистана. Для лучшего понимания уязвимостей были проведены подробные оценки климатических рисков для Ашхабада и Дашогузского велаята. Эти оценки позволили получить критическое представление о местных проблемах, что позволило принять целенаправленные меры и подготовить анализ политики и планов регулирования для определения стратегических отправных точек для интеграции идей, связанных с климатическими рисками, в национальное и секторальное планирование. Для поддержки этих инициатив была разработана концепция развития климатического финансирования, в которой подчеркивается необходимость обеспечения и эффективного распределения ресурсов для мероприятий по адаптации по всей стране.

Результатом этих коллективных действий стала подготовка Дорожной карты по разработке и внедрению будущего НПА Туркменистана, который послужит стратегическим планом долгосрочных усилий по адаптации. ///nCa, 18 января 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане)