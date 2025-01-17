Внешняя политика Туркменистана – достижения 2024 года

Внешняя политика Туркменистана в 2024 году была отмечена рядом значительных достижений, подтверждающих приверженность страны принципам позитивного нейтралитета, миролюбия и международного сотрудничества. Год прошел под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», что также отразилось на культурно-гуманитарном векторе внешней политики.

Основные направления и достижения внешней политики Туркменистана в 2024 году:

Визит Национального Лидера в ОАЭ: В январе 2024 года состоялся рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты, в ходе которого он встретился с Президентом ОАЭ Шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном. По итогам визита, также включившего посещение города Дубай и встречи Национального Лидера с руководителями компаний «Dragon Oil» и «Dubai Aviation Corporation» («Flydubai»), был подписан пакет документов.

Афганистан: В марте в Ашхабаде прошла выставка афганских товаров и туркмено-афганский бизнес-форум. Туркменистан инициирует крупные инфраструктурные проекты, реализация которых также призвана способствовать устойчивому развитию всего региона, а также восстановлению Афганистана. 30 августа 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, по итогам которой подписаны документы, нацеленные на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

11 сентября 2024 года при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, а также исполняющего обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Моллы Мохаммеда Хасана Ахунда были торжественно открыты железнодорожный мост Серхетабат–Тургунди, начато строительство газокомпрессорной станции «Şatlyk-1», участка газопровода ТАПИ, и другие проекты.

Таджикистан: В апреле 2024 года состоялся официальный визит Аркадага в Таджикистан. По итогам переговоров Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Эмомали Рахмоном достигнуты важные договорённости и подписан пакет двусторонних документов.

Казахстан: В сентябре 2024 года в Астане состоялась встреча Национального Лидера с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Предметом заинтересованного обсуждения стали аспекты реализации достигнутых ранее двусторонних договорённостей, а также ключевые вопросы партнёрства, демонстрирующего позитивную динамику и охватывающего различные сферы и форматы.

В октябре Токаев посетил Туркменистан с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне был подчеркнут стратегический, многоплановый характер туркмено-казахстанского партнёрства. Президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев конкретизировали приоритетные направления взаимодействия с расчётом на перспективу. По итогам переговоров подписан солидный пакет документов, охватывающих такие сферы, как экономика и торговля, инвестиции и финансы, транспорт, топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, взаимодействие между регионами обеих стран, а также гуманитарно-культурная область. Центральное место среди документов занимает Декларация об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнёрства, подписанная главами двух государств.

Иран: В марте 2024 года Национальный Лидер посетил с рабочим визитом Иран, где он провел переговоры с Президентом ИРИ Масудом Пезешкианом. Были обсуждены перспективы укрепления партнёрства, в числе приоритетных векторов которого – торгово-экономическая сфера, газовая отрасль, электроэнергетика, транспорт, деловые контакты.

В рамках визита в августе Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Верховным Духовным лидером Исламской Республики Иран Аятоллой Сейедом Али Хосейни Хаменеи.

Россия: Готовность и впредь укреплять и наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество была подтверждена в ходе встреч Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, посетившим страну в апреле 2024 года для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

В мае 2024 года в Москве Президент Сердар Бердымухамедов в качестве почётного гостя принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (Вторая мировая война).

Южная Корея: В июне 2024 года, в рамках государственного визита в Туркменистан Президента Республики Корея, в Ашхабаде прошли переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества по всему его спектру. По их итогам подписан пакет документов, нацеленных на углубление взаимовыгодного партнёрства в различных направлениях. В рамках визита 11 июня в Ашхабаде состоялся Туркмено-корейский бизнес-форум.

Малайзия: В декабре 2024 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана в Малайзию. В ходе прошедших 19 декабря переговоров между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсуждались вопросы сотрудничества в различных секторах, включая нефтегазовый, энергетический, транспортный и другие. Была подчеркнута важность активизации контактов в области образования, науки и культуры. Малайзия поддержала инициативу Туркменистана по созданию формата «Центральная Азия + АСЕАН».

Программа официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию также включила встречу с руководством компании «Petronas», являющейся давним деловым партнёром Туркменистана. В ходе встречи был обсуждён широкий спектр вопросов взаимодействия в топливно-энергетической сфере.

Монголия: Президент Монголии прибыл в Туркменистан с первым государственным визитом, в ходе которого 12 октября в Ашхабаде состоялись переговоры на высшем уровне. Повестка дня переговоров включила обсуждение приоритетных вопросов развития туркмено-монгольских отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В рамках визита состоялся первый Туркмено-монгольский бизнес-форум.

Культурные и гуманитарные инициативы: В течение года широко отмечалось 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Юбилей поэта был отмечен на международном уровне, включая внесение его рукописей в реестр ЮНЕСКО. В мае в Ашхабаде был открыт монумент Махтумкули Фраги и культурно-парковый комплекс.

Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития»:

В октябре 2024 года в Ашхабаде прошел международный форум с участием глав многих государств, включая президентов Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. На полях форума состоялись встречи Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа с главами зарубежных государств.

В целом, 2024 год стал для Туркменистана годом активной внешней политики, направленной на укрепление международного сотрудничества и реализацию национальных интересов. ///nCa, 17 января 2025 г. (по материалам TDH)