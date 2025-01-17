Визит Президента Ирана в Таджикистан: Экономика, безопасность и региональные вопросы в фокусе

С 15 по 17 января Президент Ирана Масуд Пезешкиан находился с государственным визитом в Таджикистане.

16 января в Душанбе состоялись переговоры Пезешкиана с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которых было предписано 23 документа.

Подписанные меморандумы и программы охватывают широкий спектр областей, включая сотрудничество между министерствами иностранных дел, транспорта, труда, миграции, в области промышленности, новых технологий, образования, здравоохранения, ветеринарии, женщин и семьи, противодействия коррупции, цифровых технологий, статистики, стандартизации, информационно-коммуникационных технологий, таможни, архивного дела, научных исследований и выставочной деятельности

Основная мысль, прозвучавшая в ходе встреч и переговоров делегаций, — это наличие исторических, культурных и цивилизационных связей между двумя странами.

Курс на экономическое сближение

Стороны выразили стремление к экономическому сближению, о чём свидетельствует проведение Торгово-инвестиционного и туристического форума, в рамках которого было подписано 13 документов о сотрудничестве на сумму более 450 миллионов долларов США

Обсуждалось расширение сотрудничества в различных отраслях, включая переработку полезных ископаемых, производство строительных материалов, пищевую, медицинскую, энергетическую, сельскохозяйственную отрасли, а также использование свободных экономических зон Таджикистана. Особое внимание было уделено транспортно-транзитному потенциалу Ирана, особенно портам Чабахар и Бандар-Аббос.

В настоящее время в Таджикистане действуют 160 компаний с иранским капиталом, а в 2024 году объем перевозки товаров увеличился в 3,2 раза по сравнению с двумя предыдущими годами.

В прошлом году товарооборот между Ираном и Таджикистаном увеличился более чем на 50% и составил 378 миллионов долларов. При этом, объём прямых инвестиций составил всего 0,5 миллиона долларов, что, по мнению сторон, требует принятия серьёзных мер для увеличения взаимной торговли и привлечения большего количества инвестиций.

Очевидно, что безвизовый режим между двумя странами простимулирует не только развитие туристических обменов, но контакты между деловыми кругами.

Региональные проблемы

Естественно, что в ходе переговоров были озвучены позиции двух стран по чувствительным и конфликтным ситуациям.

Таджикская сторона подчеркнула важность сотрудничества в области безопасности с учётом сложившейся чувствительной ситуации в мире и регионе.

По афганской проблематике стороны подчеркнули важность совместной координации для оказания необходимой помощи народу Афганистана и содействия миру и стабильности в этой соседней стране. «Прогресс и стабильность Афганистана соответствуют нашим интересам. Для нас важно сохранение безопасности границ», – отметил Президента Ирана.

Затрагивая тему напряжённости на Ближнем Востоке, Эмомали Рахмон отметил: «Таджикская сторона выразила обеспокоенность сохраняющейся трагической ситуацией в секторе Газа. В связи с этим была подчеркнута необходимость принятия международным сообществом срочных мер по прекращению нестабильности на Ближнем Востоке. В связи с этим Таджикистан ещё раз подчеркнул свою поддержку реализации соответствующих резолюций ООН по палестинской проблеме и соблюдению международного права».

Пезешкиан также заявил, что отношения Тегерана и Душанбе могут стать платформой для решения проблем, с которыми сталкивается исламский мир, а также решения проблем в таких странах, как Афганистан и Сирия.

Подписанные документы

В ходе визита состоялись встречи и переговоры на высшем уровне Таджикистана и Ирана, встреча глав государств и официальных делегаций двух сторон, по итогам которых были подписаны 23 новых документа о сотрудничестве.

Под совместным заявлением Президента Республики Таджикистан и Президента Исламской Республики Иран поставили свои подписи главы двух государств – уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Масуд Пезешкиан.

Подписанные документы включали в себя: