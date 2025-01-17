Казахстан активно развивает электронную коммерцию путем внесения изменений в законодательство – объемы торговли растут

Казахстан продолжает структурировать пространство электронной коммерции, защищая интересы потребителей и создавая равные условия для всех. Сектор электронной торговли процветает.

Как передает агентство «Казинформ», Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан планирует ужесточить требования к онлайн-платформам. Глава ведомства Арман Шаккалиев прокомментировал, как эти изменения повлияют на стоимость товаров на торговых площадках.

Он сообщил Казинформу, что изменения повлияют на структуру, и это объективная реальность. По словам Шаккалиева, цены основных лидеров казахстанского сектора электронной коммерции, таких как Wildberries и Ozon, конкурентоспособны.

После анализа данных примерно от 400 000 покупателей и 10 000 предприятий министерство пришло к выводу, что изменения должны быть направлены на защиту потребителей.

Любые изменения, которые мы вводим, не должны привести к росту цен для потребителей, – сказал Шаккалиев. В то же время он отметил, что некоторые эксперты прогнозируют рост цен примерно на 15%.

“Основная часть экспертов склоняется к тому, что удорожание по розничным закупкам не произойдет именно в связи с изменением законодательства, потому что рынок уже фактически сформировался, и те товары, которые сегодня покупаются, уже присутствуют на маркетплейсах, зарегистрированы и функционируют в казахстанском законодательстве. Но есть и сторонники того, что не надо регистрировать, иначе будет удорожание. Еще раз — те маркетплейсы, которые сегодня продают, повышать цены не будут”, – сказал Арман Шаккалиев.

По его словам, платформы Temu и Pinduoduo пока не зарегистрированы в Казахстане, но министр считает, что их ценовая политика также не изменится.

«У них товар, ценовая политика уже сформирована и те законодательные требования, которые мы предлагаем, с их стороны не предполагают дополнительных затрат. Удорожание когда происходит? Когда возникает дополнительная нагрузка для тех, кто находится на рынке. Сейчас на рынке большое число маркетплейсов, которые зарегистрированы в установленном законом порядке и функционируют в рамках нашего законодательства. Это не какие-то новые требования, а тиражирование существующих требований. Те изменения, которые мы готовим, не предполагают изменения факторов производства», — заключил министр.

Новостной сайт El.kz сообщает, что на недавнем заседании правительства председатель правления АО “Казпочта” Асель Жанасова заявила, что активное развитие электронной коммерции станет ключевым фактором укрепления позиций Казахстана как логистического центра в Центральной Азии.

По словам Асель Жанасовой, стремительный рост онлайн-продаж открывает уникальные возможности для предпринимателей, особенно в регионах, а также способствует развитию инфраструктуры и трансграничной торговли. Она отметила, что Казпочта играет центральную роль в создании надежной логистической системы для поддержки электронной коммерции.

Прогнозы на 2029 год впечатляют: ожидается, что количество посылок на человека в Казахстане увеличится с нынешних 5 до 27 в год, что соответствует уровню развитых стран. Кроме того, доля трансграничной торговли достигнет 19%, что будет стимулировать как местных предпринимателей, так и международные компании.

14 января 2025 года Kazakhstan Today сообщило, что в 2024 году объем электронной коммерции в Казахстане составил около 3,2 трлн тенге (около 6 млрд долларов США).

Министерство торговли и интеграции Казахстана планирует помочь увеличить долю электронной коммерции в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, или до 9,3 трлн тенге в натуральном выражении (около 17,5 млрд долларов США), то есть почти в три раза. /// nCa, 17 января 2025 г.