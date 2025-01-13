Туркменистан инвестирует в будущее: масштабные проекты в Аркадаге

Аркадаг, один из самых масштабных градостроительных проектов Туркменистана, продолжает развиваться. Недавние Постановления Президента Туркменистана направлены на создание в городе современного медицинского центра, Предприятия художественного ковроткачества и Национального музея туркменского ковра и рукоделия, а также развитие инженерной инфраструктуры.

Медицинский кластер: Первая очередь медицинского кластера будет включать в себя несколько зданий и сооружений. Проектирование и строительство объектов медицинского кластера будет осуществляться как местными, так и зарубежными компаниями. Строительство начнется в январе 2025 года и завершится в январе 2027 года.

Также в рамках медицинского кластера запланировано строительство офисного здания и завода по производству вакцин.

Предприятие художественного ковроткачества и Национальный музей туркменского ковра и рукоделия: Частная компания «Ajaýyp gurluşyk» спроектирует и построит эти объекты. Строительные работы стартуют в январе 2025 года. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в январе 2027 года.

Инженерно-коммуникационные системы: Государственный комитет по строительству города Аркадаг заключит договоры с местными строительными компаниями на проектирование и строительство внутренних и внешних подводящих газо- и электросистем. Проект будет запущен в январе 2025 года и завершится в январе 2027 года.

Культурно-развлекательный центр: В рамках второго этапа строительства умного города планируется возведение ряда социально-экономических объектов. В их числе – Культурно-развлекательный центр, в котором должны сочетаться национальные архитектурные особенности с передовой практикой и учитываться местные природные условия.

На территории культурно-развлекательного центра будет протекать канал, а также расположатся специальный отель и ресторан, где гостям будут предложены туркменские национальные блюда.

Чтобы прославить национальное конное наследие, в центре будет установлена серия впечатляющих скульптур, изображающих величественных ахалтекинских скакунов. Скульптуры будут сопровождаться интерактивными информационными экранами, где будут представлены сведения о родословной скакунов и их победах на скачках.

В реализации второй очереди застройки города Аркадаг участвуют частные строительные компании «Garagum», «Saýaly menzil», «Dost gurluşyk», «Ýedi ýer söwda-önümçilik», «Ajaýyp gurluşyk», «Mukaddes gün», «Aktab» и «Berk teker».///nCa, 13 января 2025 г.