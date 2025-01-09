Премьеры Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана встретились на границе – стремление к интеграции в Центральной Азии

8 января 2025 года состоялась трехсторонняя встреча Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева, Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзоды.

Премьеры встретились в точке стыка государственных границ трех стран — в Баткенской области Кыргызской Республики, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана. Выбор столь символического места проведения переговоров подчеркнул важность региональной интеграции и совместного решения общих задач.

В ходе встречи премьер-министры трех стран подчеркнули, что страны обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в таких ключевых направлениях, как торговля, логистика, водно-энергетические и культурно-гуманитарные связи.

Особое внимание было уделено развитию приграничного сотрудничества, которое может стать мощным двигателем экономического роста и укрепления межчеловеческих связей.

Кроме того, в рамках встречи было отмечено завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. В январе 2023 года страны обменялись ратификационными грамотами Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

В соглашении о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном от 4 декабря 2024 года отмечена особая важность завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, рабочим группам необходимо в краткие сроки подготовить итоговые документы.

По итогам встречи руководители правительств выразили уверенность в том, что заседание определит судьбу региона на десятилетия вперёд в интересах благосостояния народов и стран.

В пресс-релизе Кабинета министров Кыргызстана подчеркивается, что встреча глав государств, которая состоится в дальнейшем, будет способствовать развитию добрососедских отношений и многогранного партнёрства между странами.///nCa, 9 января 2025 г.