Празднование 95-летия: вклад Национального парка живой природы в Туркменистане в сохранение дикой природы

Елена Долгова

Согласно законодательству к особо охраняемым природным территориям кроме заповедников также относятся биосферные заповедники, национальные природные парки, природные территории оздоровительного назначения, государственные ботанические сады и зоологические парки.

В этой связи следует сказать, что в минувшем году отмечали сразу две юбилейных даты исторического пути отечественных ботсада и зоосада. Им исполнилось по 95 лет с начала истории их формирования и развития. Эта дата для Ашхабадского ботанического сада прошла 1 октяб­ря, в этот же день 1929 года открылся ботсад, его площадь тогда составляла 18,5 гектаров. Старейшее подобного профиля научное учреждение в Центральной Азии уникально в своём роде, ведь собранная коллекция нехарактерных для здешнего климата растений была акклиматизирована в условиях резко-континентального аридного климата. Интересна история Ашхабадского зоо­парка, который начал свою летопись в ноябре–декабре того же 1929 года.

Появление ашхабадского зоосада началось с небольшого живого уголка при Государственном краеведческом музее, позднее под живую коллекцию был выделен участок всего в полтора гектара в городской черте Ашхабада, потом следует понятный перерыв (Великая Отечественная война 1941–1945 гг., затем землетрясение 1948 года) вплоть до 1949 года, когда зоосад был восстановлен как структурная научная единица. И с того времени его собрание непрерывно пополнялось, расширялись площади, возможности для научной работы. Ныне его традиции продолжает Национальный парк живой природы Туркменистана, который был построен с нуля в пригороде столицы в местечке Гёкдере, в живописном предгорье Копетдага. Его инфраструктура оборудована в соответствии с международными стандартами и требованиями организаций по защите животных, занимает 40 гектаров, где всё свободное пространство озеленено. На территории расположено также здание музея «Мир животных», внутри которого – аквариумы с обитателями Каспия, террариум. В Туркменистане, как известно, обитает одногорбый верблюд арвана, но в парке можно увидеть двугорбого бактриана и многое другое. Посетителям с детьми есть на что посмотреть – газели и камерунские козы, страусы эму и африканские буйволы, носороги, ламы альпака, зебры и жирафы…

За последние два года здесь было получено потомство от 18 представителей животного мира, порой экзотических видов, как крокодил. Согласно статистике ежегодно количество посетителей по средним оценкам составляет 270 тысяч человек. Парк имеет свою ветклинику, карантинное помещение, шесть артезианских скважин, снабжающих обитателей парка чистейшей водой.

2024 год стал памятным для парка, которому открылся путь в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов в качестве полноправного члена. В рамках церемонии вручения соответствующего свидетельства хякиму города Ашхабад в дар зоопарку был передан медведь – питомец Волоколамского центра воспроизводства редких диких животных, которого назвали Сумбар. Напомним, что в парке временно содержится под надзором врачей-ветеринаров и опытных специалистов-зоологов другой российский подарок–один из тигрят, которые родились во время гастролей Большого московского цирка в Туркменистане.

Если обратиться к названию притягательного объекта для подрастающего поколения, то это не просто зоосад, а Национальный музей живой природы, где многие из содержащихся здесь животных занесены в Красную книгу Туркменистана и других стран. Это прекрасная возможность ознакомиться с представителями фауны как территории нашей страны, так и мировой – с живыми представителями биоразнообразия. Напомним, что парк открылся в предгорье Копетдага в 2010 году, и в нынешнем, 2025 году парк отмечает 15 лет работы на новом месте, в исключительных экологических условиях в современной инфраструктурной интерпретации, где уход за обитателями строится строго на научной основе. Территория, где удобно ориентироваться, спокойные животные, обитающие в просторных вольерах под открытым небом, чувствующие себя вполне комфорт­но, а также символическая плата сформировали прекрасный туристический объект для ашхабадцев и гостей столицы.///первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 9 января 2025 г.