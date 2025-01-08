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Туркменские ученые превращают виноградную лозу в экологичные дрова

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Экологически чистое топливо, антиоксиданты и корма для животных – все эти продукты можно производить из виноградной лозы, о чем свидетельствуют последние исследования и разработки, проведенные туркменскими учеными.

В лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана в настоящее время активно ведутся экспериментальные работы по изучению перспектив использования местных сортов винограда, включая листья, косточки и виноградную лозу в биотехнологиях. Об этом пишет онлайн-газета «Туркменистан: Золотой Век».

Уже разработаны несколько инновационных продуктов на основе виноградной лозы (чубуков). К их числу относится ресвератрол – вещество, являющееся мощным антиоксидантом. Доказано, что в организме он обладает антиагрегантными, антиоксидантными, противовоспалительными, сахароснижающими и онкопротективными свойствами.

Еще один продукт – комбикорм для сельскохозяйственных животных.

Но особого внимания заслуживают дрова в виде топливных брикетов. Они вполне экологически безопасны, так как не выделяют токсичных смол, и могут использованы в быту и в промышленности.

Эти брикеты, помимо основной составляющей – виноградной лозы, также производятся в композиции с другими древесными сортами, что значительно улучшает их характеристики и расширяет ассортимент продукции.

Изучение свойств и возможностей применения винограда в различных областях биотехнологии продолжается. Научные изыскания сосредоточены на таких сортах, как «Гараузюм», «Гелинбармак», «Тербаш», «Халили», «Дагтокга» и других местных разновидностях.///nCa, 8 января 2025 г.

 

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