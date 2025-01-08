Инвестиции в возобновляемые источники энергии и новые кредитные линии: новые перспективы сотрудничества Туркменистана с Саудовским Фондом Развития

В Ашхабаде с визитом находится делегация Саудовского Фонда Развития во главе с Генеральным исполнительным директором Султан Абдулрахман Аль-Маршадом. 7 января Аль-Маршад был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе встречи, гость отметил, что Саудовская Аравия придает большое значение разноплановому и взаимовыгодному сотрудничеству с Туркменистаном. Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что первый визит Аль-Маршада в Туркменистан будет способствовать активизации двустороннего финансово-экономического партнерства.

Сотрудничество между Туркменистаном и Фондом продолжается много лет, и за это время Фонд участвовал в финансировании крупных национальных и международных проектов, в частности в сферах здравоохранения, транспорта и коммуникаций, а также финансов.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что эти проекты служат не только интересам государств-участников, но и народов стран региона. Он поблагодарил гостя за содействие укреплению сотрудничества и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

Аль-Маршад, в свою очередь, отметил, что Фонд готов участвовать в финансировании проектов, особенно в области здравоохранения и транспорта, и подчеркнул возрастающий интерес к инвестиционной привлекательности туркменского рынка.

В конце встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Султан Абдулрахман Аль-Маршад обменялись пожеланиями крепкого здоровья и успехов в работе.

Встреча в МИД Туркменистана

7 января 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с членами делегации во главе с Генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере, представляющие взаимный интерес и отмечены возможности развития партнерства.

Стороны рассмотрели перспективные проекты с участием саудовского капитала в сфере возобновляемых источников энергии, водного и сельского хозяйства, а также здравоохранения.

В ходе переговоров было подчеркнуто наличие значительного потенциала для наращивания сотрудничества в обозначенных областях.

Выразив уверенность, что совместные действия выведут взаимовыгодное партнерство двух дружественных стран на новый уровень, собеседники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Саудовский Фонд Развития выделит Туркменистану новые кредиты

В рамках визита в Ашхабад делегация Саудовского Фонда Развития провела встречу с Председателем Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаровым.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, включая энергетику, инфраструктуру и инвестиции. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана.

По итогам встречи было подписано соглашение о займе на развитие.

Соглашение о займе на развитие на сумму 80 миллионов долларов будет направлено на финансирование проекта по повышению качества лечения онкологических заболеваний и строительству онкологических центров в Туркменистане.

Проект направлен на укрепление и развитие сектора здравоохранения в Туркменистане путем строительства и оснащения 3 специализированных онкологических центров в 3 регионах страны. Центры будут рассчитаны на 500 коек и оснащены новейшим специализированным медицинским оборудованием, что будет способствовать повышению качества медицинских услуг и медицинского обслуживания населения.///nCa, 8 января 2025 г.