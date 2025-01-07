Посольство Туркменистана в Бельгии вместе с партнёрами представляет инициативы на европейской арене

С началом Международного года мира и доверия, провозглашенного ООН по предложению Туркменистана, Посольство Туркменистана в Бельгии активно взаимодействует с местными партнерами для популяризации инициативы Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. Эта инициатива подчёркивает стремление страны продвигать идеи мира, стабильности и сотрудничества на глобальном уровне.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества стало участие Дерьи Сойсал, члена бельгийского института “Diplomatic World” и независимого эксперта по вопросам окружающей среды, специализирующегося на истории и географии Центральной Азии. При содействии Посольства Туркменистана она записала видеоролик для различных медиа-платформ, включая и “Eureporter”, посвящённый объявлению 2025 года Годом международного мира и доверия.

В своём выступлении Дерья Сойсал подчеркнула, что Туркменистан, с момента обретения независимости в 1991 году, последовательно позиционирует себя как нейтральный и миролюбивый государственный актор, продвигающий региональную стабильность через мирные инициативы.

Полное видео доступно на платформе Bruxelles Korner (https://www.bruxelleskorner.com/video/turkmenistanda-2025-yili-uluslararasi-baris-ve-guven-yili-ilan-edildi-511).

Bruxelles Korner – двуязычная онлайн-платформа новостей, базирующаяся в Брюсселе. Основанная в 2015 году, эта платформа предоставляет контент на французском и турецком языках и охватывает широкий круг тем: от международной и локальной политики до культуры и искусства. Bruxelles Korner известна своими аналитическими статьями, а также видеоматериалами, что позволяет более эффективно взаимодействовать с аудиторией. Такая интеграция медиаформатов делает платформу значимым информационным ресурсом для Бельгии.

Благодаря сотрудничеству с Посольством Дерья Сойсал продолжает также активно способствовать популяризации внешней политики Туркменистана. Недавно она приняла участие в онлайн-конференции, организованной Европейским Союзом совместно со Свободным университетом Брюсселя и Университетом Коджаэли. Конференция под названием “Баланс сил и Европа: роль Европейского союза в глобальной политике” включала панельную сессию на тему “Энергетическая политика и стратегическое партнерство”.

Дерья Сойсал выступила с докладом “Растущий интерес Европы к богатому газом Туркменистану: сотрудничество и перспективы развития отношений между Европой и Туркменистаном”, где подчеркнула стратегическую значимость страны в глобальной энергетической системе.///nCa, 7 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)