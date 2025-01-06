Афганистан намерен увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана, строительство подстанции Арганди в Кабуле близится к завершению

Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана заявило, что строительство 500-киловольтной подстанции “Арганди Кабул” завершено на 60%.

Матиулла Абид, пресс-секретарь Министерства, назвал строительство подстанции в Арганди важным проектом в стране. Он отметил, что его завершение в значительной степени решит проблемы, связанные с электроснабжением, с которыми сталкивается население.

Абид сказал: “Кабульская подстанция “Арганди”, которая преобразует 500 киловольт в 200 киловольт, является первой 500-киловольтной подстанцией. Строительные работы выполнены на 95%, а электромонтажные работы завершены на 100%. В целом, выполнено 60% работ.”

Министерство энергетики и водных ресурсов добавило, что с завершением строительства этой подстанции и других проектов, таких как Бетхак, Тарахил и Чимтала, в Кабул будет поставляться 1000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана.

Мир Шакир Якуби, эксперт по экономике, прокомментировал TOLOnews: “Чем больше подстанций, тем выше уровень передачи электроэнергии, что улучшает доступ населения к основным услугам, в частности к электричеству”.

Ранее Министерство энергетики и водных ресурсов оценивало общую стоимость этого проекта в 183 миллиона долларов. Министерство также заявило, что проект будет завершен в течение двух лет, а импорт 1000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана позволит сократить перебои в подаче электроэнергии в Кабуле и 13 соседних провинциях. ///nCa, 6 января 2025 г.