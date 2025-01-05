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В ИМО МИД Туркменистана презентована новая книга Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира»

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4 января 2025 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония презентации новой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира».

В мероприятии приняли участие руководители и представители внешнеполитического ведомства страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

В ходе презентации выступили ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Азизбек Мадмаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Алибек Ниятбекзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбек Алимов, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон  МакГрегор, а также деятели науки и образования Туркменистана.

В прозвучавших на презентации выступлениях подчеркивалась значимость выхода в свет новой книги Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира», в которой освещены наследие выдающегося мастера слова, его вклад в мировую литературу, организованные мероприятия по случаю юбилея поэта. Замечательная книга, повествующая о научных трудах по изучению жизни и творчества мыслителя, о важности мудрых наставлений поэта в деле укрепления мира, а также значимости международных мероприятий 2024 года, прошедшего под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», стала достойным подарком в преддверии Нового года.

Констатировалось, что богато иллюстрированное издание выполнено на высоком полиграфическом уровне, представлено отдельными книгами на трёх языках – туркменском, русском и английском. Книга, состоящая из восьми разделов, адресована широкой читательской аудитории, ценителям науки и художественной литературы, исследователям творческого наследия Махтумкули.

Особый акцент выступившие сделали на том, что богатейшее литературное наследие Махтумкули Фраги предопределило основу внешней политики Туркменистана, его идеи мира, справедливости, гуманизма, дружбы и братства, уважение всех и каждого оказывают существенное влияние на взаимодействие с зарубежными странами.

Участники выразили убежденность, что новая книга станет ценнейшим ключом к познанию богатого литературного наследия поэта и мыслителя.

В завершение мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. ///МИД Туркменистана, 4 января 2025 г.

 

 

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