Председатель правления “Газпрома” прокомментировал отношения с Китаем и Центральной Азией

Председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер прокомментировал отношения “Газпрома” с Китаем и Центральной Азией. Он выступил на совещании в преддверии празднования “Дня работников нефтяной и газовой промышленности” 29 августа 2024 года.

Ниже приводим соответствующую выдержка из пресс-релиза “Газпрома”:

«Наши ключевые партнеры — это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай. Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу „Сила Сибири“ на китайский рынок. За восемь месяцев мы увеличили наши поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%. Кроме того, в текущем году „Газпром“ уже семь раз обновлял суточные рекорды поставок в Китай. А в следующем, 2025-м, году мы выведем газопровод „Сила Сибири“ на проектную мощность, на нашу контрактную полку — 38 млрд куб. м газа. Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по „дальневосточному“ маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику», — сказал Алексей Миллер.

«Газпром» расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии, где также фиксируется рост потребления энергоресурсов. Председатель Правления отметил, что «эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане. И это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза. И, например, сейчас заявки, которые мы удовлетворяем для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу „Средняя Азия — Центр“ на максимальном технически возможном уровне. На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода». /// nCa, 30 августа 2024 г