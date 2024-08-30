Международный торговый центр открылся на узбекско-афганской границе – Ожидаемый годовой товарооборот составляет 1,2 миллиарда долларов США

Международный торговый центр был открыт 29 августа 2024 года в Термезе, пограничном городе между Узбекистаном и Афганистаном. Он расположен на территории Узбекистана.

Обширный комплекс занимает площадь в 36 гектаров. Стоимость проекта составила 70 миллионов долларов США.

Центр будет играть важную роль в развитии торговли и экспорта промышленных и потребительских товаров, производимых предпринимателями из Афганистана, Пакистана и других стран.

По оценкам экспертов, ежегодно комплекс будут посещать 1,5 миллиона человек, а годовой объем продаж составит 1 миллиард 200 миллионов долларов.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызской Республики Назарбекмалаев, заместитель министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебоев и другие.

На мероприятии выступили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар.

Ниже приводим репортаж узбекской службы новостей УзА:

Зона свободной торговли, не имеющая альтернативы в Центральной Азии, построена на площади 36 гектаров. Проект стоимостью 70 миллионов долларов сыграет важную роль в развитии торговли и экспорта промышленных и потребительских товаров, произведенных предпринимателями из Афганистана, Пакистана и других стран. Эксперты утверждают, что ежегодно комплекс будут посещать 1,5 миллиона человек, годовой объем продаж составит 1 миллиард 200 миллионов долларов.

В рамках созданных в зоне свободной торговли привилегий всем гражданам зарубежных стран предоставляется возможность находиться в центре и выезжать из Узбекистана на 15 дней без въездной визы. Введена мультивалютная система: здесь в обращении находятся узбекские сумы, доллары США, евро, российские рубли и юани. Все товары, поступающие на территорию центра, размещаются и выпускаются без таможенных сборов. В регионе созданы банки, нотариальные конторы и другие центры обслуживания населения. Также в состав комплекса входят отель «Hilton Garden Inn», современный медицинский комплекс «Akfa Medline», бизнес-школа «Central Asia University», крупный торговый центр, ресторан, хостел, большой логистический центр и производственные предприятия. Налажено ежедневное автобусное сообщение из Мазари-Шарифа для прибывающих из Афганистана.

Международный торговый центр считается важной составной частью транспортного коридора Карачи – Термез – Ташкент – Казахстан – Россия и обеспечивает доступ к портам Индийского океана.

В большом комплексе созданы условия для приема, хранения и переработки продукции на основе современных технологий, быстрого оформления товаров по принципу «Единое окно».

В клинике «Akfa Medline Ayritom» 315 квалифицированных врачей и других медицинских специалистов оказывают качественные услуги в отделениях радиологии, стоматологии, физиотерапии и поликлинике.

Более 500 афганских предпринимателей смогут повысить свою квалификацию в сфере торговли и производства на обучающих курсах, организованных в бизнес-школе «Central Asia University». Всем слушателям будет предоставлено общежитие с необходимыми удобствами.

В торговом центре скоро начнется производство дверей и рам «Imzo» проектной стоимостью 4,5 миллиона долларов. В результате реализации нового проекта в бюджет будет поступать 150 миллионов сумов в год, что обеспечит трудоустройство 25 человек. Также начнут работать предприятие по производству ювелирных изделий и ювелирных полуфабрикатов «TERMEZ GOLD PRODUCTION», предприятие по производству светотехники «CITY-ELECTRIC GROUP».

Некоторая дополнительная информация от TOLOnews из Афганистана:

На полях церемонии открытия мулла Абдул Гани Барадар встретился с несколькими официальными лицами Узбекистана, включая премьер-министра Узбекистана, и обсудил развитие коммерческих отношений и привлечение инвестиций.

Барадар добавил, что открытие этого центра расширит инвестиционные возможности, торговые отношения и занятость в обеих странах.

Хамдулла Фитрат, заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата, комментируя визит делегации в приграничный город Термез и торжественное открытие этого центра, отметил: “Во время открытия этого центра заместитель премьер-министра по экономическим вопросам сказал, что открытие этого центра стало важным шагом во взаимных торговых отношениях и региональном сотрудничестве”.

Премьер-министр Узбекистана заявил, что Ташкент готов предоставить возможности для экспорта свежих фруктов из Афганистана в страны Центральной Азии и другие страны.

Сахи Ахмад Пайман, первый заместитель председателя Палаты промышленности и горнорудной промышленности, прокомментировал важность таких поездок: «Визиты узбекских делегаций высокого уровня в Афганистан, а также многочисленные визиты афганских делегаций в эту страну демонстрируют развитие наших торговых отношений с Узбекистаном, позволяя нам использовать возможности друг друга».

Торгово-инвестиционная палата Афганистана заявляет, что афганские инвестиции в Международный торговый центр в Термезе могут увеличить экспорт из Афганистана.

Хан Джан Алокозай, член правления Торгово-инвестиционной палаты, подчеркнул: “Условия здесь очень простые, и любой желающий может легко инвестировать; афганцы также могут привозить сюда свои товары и продавать их”.

Между тем, на полях мероприятия мулла Абдул Гани Барадар также встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана. Барадар приветствовал открытие посольства этой страны в Кабуле и призвал частный сектор Азербайджана инвестировать в Афганистан.

Заместитель премьер-министра Азербайджана также подчеркнул, что его страна готова возобновить использование маршрута Ляпис-лазури для расширения торговых отношений с Афганистаном и увеличения объема импорта.

Мир Шекиб Мир, экономический аналитик, прокомментировал отношения с Азербайджаном: «Сотрудничество Азербайджана с Афганистаном в облегчении доступа на европейские рынки посредством транспортировки афганских товаров по маршруту Ляпис-Лазури может быть выгодным для торговли Афганистана».

Открытие Центра состоялось менее чем через две недели после визита делегации во главе с премьер-министром Узбекистана в Афганистан, в результате которого между Кабулом и Ташкентом было подписано 35 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 2,5 миллиарда долларов. /// nCa, 30 августа 2024 г. (фото – УзА)