Экологизация Центральной Азии: от ископаемого топлива к гигантам возобновляемой энергетики?

Мохинур Султанова

Центральная Азия, регион, богатый природными ресурсами, долгое время полагалась на свои огромные запасы ископаемого топлива для стимулирования экономического роста и развития. Однако энергетический ландшафт быстро меняется, и возникают новые проблемы из-за изменения климата, экономических сдвигов и глобального перехода к возобновляемым источникам энергии. Сможет ли Центральная Азия, с ее богатой историей зависимости от ископаемого топлива, перестроиться для устойчивого будущего?

Энергетический ландшафт в Центральной Азии

Центральная Азия является домом для некоторых из крупнейших в мире запасов природного газа, нефти и угля, особенно в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Эти страны построили свою экономику на экспорте этих ресурсов, которые составляют значительную часть их ВВП.

Например, только Казахстан обладает примерно 3% мировых запасов сырой нефти с доказанными запасами в 30 млрд баррелей и является крупнейшим производителем нефти в регионе. Эта большая страна, не имеющая выхода к морю, занимает второе место в Евразии и двенадцатое место в мире по запасам, сразу после США.

Каражанбас с запасами в 230 млн баррелей не является крупнейшим нефтяным месторождением Казахстана. Близлежащее морское месторождение Кашаган, по оценкам, содержит от 7 до 13 млрд баррелей извлекаемой сырой нефти, в то время как месторождение Тенгиз, также расположенное недалеко от Каспийского моря, содержит запасы от 6 до 9 млрд баррелей.

Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан полагается на трубопроводы для транспортировки своей нефти. Месторождение Каражанбас расположено недалеко от трубопровода Узень-Атырау-Самара, который транспортирует нефть на север и восток в сторону России.

Туркменистан, с другой стороны, обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире, позиционируя его как значимого игрока на мировом энергетическом рынке с приблизительно 10% от общих мировых запасов. Страна содержит обширные запасы углеводородов, при этом Туркменгаз оценивает их в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента. Это включает более 20 млрд тонн нефти и около 50 триллионов кубических метров природного газа.

Между тем, Узбекистан является богатой ресурсами страной, занимающей 17-е место в мире по добыче природного газа и обладающей преимуществом быть вторым по величине производителем золота из одной шахты в мире. Обширные правительственные реформы вызвали экономическое оживление, что привело к десятикратному росту международных инвестиций за последние шесть лет.

Поскольку Центральная Азия привлекает внимание всего мира, инвесторы и компании все чаще изучают возможности в различных секторах, включая энергетику. Например, Condor Energies, канадская компания по энергетическому переходу. Во втором квартале 2024 года добыча компании в Узбекистане в среднем составила 10 052 барреля нефтяного эквивалента в день, включая 59 033 млн куб. футов в день природного газа и 213 баррелей конденсата. Этот объем производства принес 18,95 млн долларов дохода от продажи газа и конденсата. Многоскважинная кампания по капитальному ремонту скважин в июне 2024 года увеличила добычу на восьми газоконденсатных месторождениях.

В июле 2024 года Condor подписала свое первое Рамочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) для железнодорожных локомотивов Казахстана. Компания также обеспечила распределение природного газа для своего модульного завода по производству СПГ в Казахстане. Кроме того, Condor выпустила конвертируемые облигации на сумму 4,8 млн долларов США с годовой процентной ставкой 9%, конвертируемые в обыкновенные акции.

Генеральный директор Дон Стреу отметил стабилизацию темпов падения добычи и технологические усовершенствования в Узбекистане. Condor продвигает свои проекты СПГ в Казахстане, стремясь предоставить более чистые альтернативы топливу. Компания разрабатывает свой первый завод СПГ в Казахстане, который, как ожидается, начнет производство в середине 2026 года с мощностью 120 000 метрических тонн. Condor также продвигается в области разведки лития и технологий прямого извлечения лития (DLE).

Однако сильная зависимость региона от ископаемого топлива представляет как возможности, так и риски. Хотя эти ресурсы подпитывают экономический рост, они также подвергают регион колебаниям мировых цен на энергоносители и экологическим проблемам. Кроме того, стареющая инфраструктура и неэффективное использование энергии являются постоянными проблемами, которые необходимо решать для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости.

Изменение климата и воздействие на окружающую среду

Последствия изменения климата становятся все более очевидными в Центральной Азии, с ростом температур, изменением характера осадков и более частыми экстремальными погодными явлениями. Эти изменения имеют последствия для энергетического сектора региона, особенно для гидроэнергетики, которая является критически важным источником энергии для таких стран, как Кыргызстан и Таджикистан.

Гидроэнергетика, которая зависит от речного стока и водохранилищ, очень восприимчива к изменчивости климата. В последние годы сокращение таяния снегов и изменение характера осадков привели к снижению уровня воды в ключевых водохранилищах, что ставит под угрозу надежность выработки гидроэлектроэнергии. Это не только влияет на производство энергии, но и имеет более широкие последствия для доступности воды в регионе, где водные ресурсы и так скудны.

Более того, зависимость региона от ископаемого топлива способствует загрязнению воздуха и выбросам парниковых газов, усугубляя последствия изменения климата. В таких городах, как Алматы и Ташкент, качество воздуха часто ухудшается выбросами электростанций и промышленных предприятий, что создает значительные риски для здоровья населения.

Фактически, на четвертом традиционном Самаркандском форуме по правам человека президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул экологические проблемы, с которыми сталкивается наша планета.

«В связи с глобальным изменением климата на нашей планете возникла острая экологическая ситуация, — поделился Мирзиёев. — Экологический кризис стал главным препятствием и угрозой достижению Целей устойчивого развития».

Президент Мирзиёев обозначил несколько ключевых проблем, включая нехватку питьевой воды, загрязнение, эрозию почвы, пылевые и песчаные бури, потерю биоразнообразия и снижение производительности сельского хозяйства. Эти проблемы сильнее всего влияют на Центральную Азию, где температура повышается в два раза быстрее среднего мирового показателя, что еще больше усугубляет кризис Аральского моря.

Экономические последствия

Энергетический сектор является краеугольным камнем экономики стран Центральной Азии, но он также представляет собой вызовы, поскольку регион сталкивается с глобальным сдвигом в сторону декарбонизации. Поскольку основные импортеры энергии, такие как Европейский союз, переходят на более чистые источники энергии, страны Центральной Азии сталкиваются с риском снижения спроса на свой экспорт ископаемого топлива. Это может привести к экономической нестабильности, особенно в таких странах, как Туркменистан и Казахстан, где экспорт энергии является основным источником дохода.

Чтобы смягчить эти риски, правительства стран Центральной Азии все чаще изучают возможности диверсификации своего энергетического баланса и инвестирования в возобновляемые источники энергии. Например, Казахстан поставил перед собой цель увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе до 50% к 2050 году. Узбекистан также добился успехов в этом направлении, планируя развить значительные мощности солнечной и ветровой энергетики в течение следующего десятилетия.

В настоящее время солнечные, ветровые и гидроэлектростанции обеспечивают 25%-30% производства электроэнергии в Узбекистане. Страна стремится увеличить эту долю, поставив цель к 2030 году увеличить производство электроэнергии за счет возобновляемых источников до более чем 40%.

Только за первую половину 2024 года солнечные и ветровые электростанции выработали 1,6 млрд кВт.ч., увеличившись на 1,2 млрд кВт.ч. или на 507%. Гидроэлектростанции выработали 4,1 млрд кВт.ч., что в общей сложности составило 5,7 млрд кВт.ч. электроэнергии из возобновляемых источников.

Однако переход на возобновляемые источники энергии влечет за собой ряд проблем, включая необходимость значительных инвестиций в новую инфраструктуру, разработку нормативно-правовой базы и повышение уровня технических знаний в регионе.

Фактически, недавно был подписан меморандум о взаимопонимании на сумму 1,7 млн ​​долларов между Агентством технического регулирования Узбекистана и компанией из Саудовской Аравии ACWA Power с целью улучшения услуг калибровки измерительных приборов в проектах возобновляемой энергетики, в частности ветровых и солнечных электростанций, в Республике Каракалпакстан. Кроме того, ACWA Power официально начала строительство Берунийской ветро-независимой электростанции (IPP) и Системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) в Каракалпакстане.

Политические меры реагирования и региональное сотрудничество

Осознавая необходимость решения этих проблем, страны Центральной Азии приступили к реализации ряда политических мер, направленных на модернизацию своих энергетических секторов и повышение устойчивости. Эти меры включают инициативы по повышению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых газов и содействию развитию возобновляемых источников энергии.

Например, Узбекистан ввел комплексную программу реформы энергетики, которая фокусируется на повышении эффективности систем производства и распределения энергии, сокращении потерь энергии и поощрении частных инвестиций в энергетический сектор. Страна также работает над улучшением своей нормативно-правовой базы для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть.

Региональное сотрудничество также играет важную роль в решении энергетических проблем в Центральной Азии. Например, Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) способствует сотрудничеству между странами-членами в целях содействия торговле энергией, повышения энергетической безопасности и разработки устойчивых энергетических решений. В рамках ЦАРЭС страны региона совместно работают над разработкой трансграничных энергетических проектов, таких как линии электропередачи и газопроводы, которые улучшают энергетическую связанность и стабильность.

Перспективы будущего

Будущее энергетического сектора в Центральной Азии будет зависеть от способности региона адаптироваться к меняющейся глобальной энергетической динамике и решать экологические проблемы, вызванные изменением климата. Хотя переход к возобновляемым источникам энергии является сложным и дорогостоящим начинанием, он также предоставляет возможность странам Центральной Азии диверсифицировать свою экономику, сократить свое воздействие на окружающую среду и повысить свою энергетическую безопасность.

В ближайшие годы мы можем ожидать увеличения инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, большего акцента на энергоэффективности и более прочного регионального сотрудничества для решения общих энергетических проблем. Однако для успеха потребуются устойчивая политическая воля, мобилизация финансовых ресурсов и активное участие как государственного, так и частного секторов. /// nCa, 30 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на сайте Daryo.uz, 28 августа 2024 г. )