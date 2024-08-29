Аркадаг Бердымухамедов посетил Иран – Встретился с Духовным лидером и Президентом – Подписаны четыре документа

Национальный Лидер туркменского народа и глава Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил Иран 28 августа 2024 года. Это первый визит иностранного высокопоставленного лица на высоком уровне в Иран после инаугурации Президента Масуда Пезешкиана.

Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Ирана. По завершении встречи были подписаны четыре документа. Лидеры выступили на пресс-конференции.

Позже Аркадаг и Президент Ирана были приняты духовным лидером Ирана, Великим аятоллой Сайидом Али Хаменеи.

Аркадага сопровождала делегация в составе нескольких вице-премьеров и других высокопоставленных чиновников.

Встреча с Президентом Ирана

Узкий формат

В ходе встречи Национальный Лидер туркменского народа отметил значительный вклад в укрепление межгосударственного диалога Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, трагически погибшего в мае этого года. За короткий промежуток времени он проделал огромную работу по развитию двустороннего сотрудничества в широком спектре областей, сказал Герой-Аркадаг, выразив уверенность, что все намеченные планы и проекты будут реализованы.

В ходе обмена мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего укрепления плодотворного партнерства собеседники выделили торгово-экономическую сферу в качестве одного из ключевых векторов.

В числе ключевых направлений была названа газовая отрасль. В частности, туркменский природный газ поставляется в Иран и через него в другие страны по схеме свопинга, сказал Национальный лидер туркменского народа, подтвердив готовность Туркменистана расширить масштабы этих работ. В продолжение темы было отмечено, что в ближайшее время туркменский природный газ будет экспортироваться в Республику Ирак по схеме своп. Подчеркнув, что принимаются меры по увеличению объемов поставок “голубого” топлива в Иран до 40 миллиардов кубометров в год, председатель Халк маслахаты предложил реализовать ряд проектов совместно с иранскими компаниями, специализирующимися в этой области.

Другой важной сферой была названа электроэнергетика. Как уже отмечалось, в настоящее время две страны плодотворно сотрудничают в этой области. Ярким примером этого является экспорт туркменской электроэнергии в Иран по маршрутам Балканабат-Гонбат и Шатлык-Сарахс. Наряду с этим, была отмечена предварительная работа с иранскими компаниями по проекту туркменского участка линии электропередачи Мары-Мешхед.

Третьим ключевым направлением стал транспортный сектор. В этом контексте стороны подтвердили готовность к активизации партнерства в этой сфере. Выразив намерение сотрудничать в сфере дорожного строительства, Аркадаг подчеркнул, что речь здесь идёт о строительстве автомобильной дороги от туркмено-иранской границы до городов Этрек и Гумдаг Туркменистана. В этой связи отмечалось, что в настоящее время ведётся предварительная работа на основании соответствующего Меморандума о реализации указанного проекта.

Предложив начать совместную деятельность в ближайшее время, Национальный Лидер туркменского народа отметил наличие для этого всех возможностей и условий.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также высказался за проведение соответствующей работы по организации официального визита Президента Исламской Республики Иран в Туркменистан, который позволит обсудить вопросы, связанные с реализацией новых проектов.

В ходе дискуссии также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

Расширенный формат

[В продолжение беседы в узком составе]

Иранские СМИ

В ходе встречи Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глубоко укоренившиеся исторические отношения между двумя странами подходящей почвой для развития сотрудничества и сказал: “Придерживаясь соглашений, заключенных между двумя странами, мы полностью готовы устранить препятствия и вызовы, стоящие на пути развития отношений”.

Он назвал соглашения, достигнутые между Ираном и Туркменистаном в газовой сфере, стратегическим шагом, направленным на превращение Ирана в газовый хаб в регионе и в рамках обеспечения интересов двух стран.

«Я лично буду следить за выполнением соглашений между двумя странами и надеюсь, что на следующей встрече, которая состоится в Ашхабаде, мы станем свидетелями реализации и полного претворения в жизнь этих соглашений», – добавил он.

На встрече министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем выступлении, говоря о позитивных отношениях и общих позициях Ирана и Туркменистана по региональным и международным вопросам, упомянул границу между двумя странами как один из самых безопасных пограничных пунктов Исламской Республики Иран и подчеркнул важность использования возможностей границ на благо двух стран и двух народов.

Аракчи также подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в оказании помощи Афганистану в преодолении вызовов и проблем этой страны.

Расширение сотрудничества в энергетическом, транзитном и электроэнергетическом секторах, сотрудничество между двумя странами в газовом и нефтехимическом секторах, предоставление технических и инженерных услуг, нацеленное на транзит 20 миллионов тонн грузов между двумя странами, облегчение визового режима, развитие сотрудничества в портовом и судоходном секторах, транспортные коридоры, автомобильные и железнодорожные перевозки вошли в число важнейших тем выступлений министров энергетики, нефти, дорожного строительства и городского развития Ирана на встрече высокопоставленных делегаций двух стран.

Аркадаг подчеркнул важность развития отношений между двумя странами для Туркменистана и выразил удовлетворение положительным уровнем регионального и международного сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом, а также подчеркнул решимость страны поддерживать международные инициативы Ирана.

Говоря об усилиях страны по установлению мира и стабильности в регионе, национальный Лидер Туркменистана подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

«Туркменистан также заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Исламской Республикой Иран и расширении сотрудничества на Каспийском море», – сказал он.

Туркменские СМИ

В политическом плане, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, мы выражаем признательность иранской стороне за оказываемую поддержку статуса постоянного нейтралитета Туркменистана и выдвигаемых международных инициатив. До настоящего времени Исламская Республика Иран поддержала принятие на основе предложений нашей страны Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 26 резолюций и выступила соавтором многих из них.

В рамках обмена мнениями по актуальным проблемам современности стороны подтвердили намерение и впредь совместно взаимодействовать в международных вопросах.

Как отмечалось, сегодня глобальная безопасность выступает в числе ключевых тем мировой политики. В этой связи подчёркивалось, что Туркменистан предпринимает огромные усилия для обеспечения мира и безопасности на планете. В частности, акцент был сделан на важности выдвинутой нашей страной инициативы о разработке Стратегии глобальной безопасности на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

В данном контексте Председатель Халк Маслахаты выразил уверенность в том, что иранская сторона окажет поддержку в практической реализации этого предложения. В свою очередь туркменская сторона оказывает и впредь намерена оказывать поддержку важным международным инициативам ИРИ, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.

Переходя к торгово-экономическому сотрудничеству, Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал поступательную динамику двустороннего товарооборота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за январь–июнь 2024 года достигнут высокий показатель.

В целях увеличения объёмов взаимной торговли была высказана целесообразность принятия соответствующих мер и предложено увеличить на двусторонней основе номенклатуру товаров и продукции, а также привлечь к участию в этой работе частные компании.

В числе основных направлений экономического сотрудничества была обозначена газовая сфера. Как подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, туркменская сторона предусматривает увеличить объёмы поставок газа в Иран до 40 миллиардов кубометров в год. Для достижения этой цели требуется модернизация газопроводной инфраструктуры, строительство новых объектов и привлечение инвестиций.

В данном контексте отмечалось, что на территории Туркменистана планируется построить две газокомпрессорные станции и газопровод, протяжённостью 125 километров. Это позволит поставлять дополнительные объёмы в Иран туркменского природного газа до газоизмерительной станции «Çaloýuk».

В продолжение темы подчёркивалось, что в ближайшей перспективе по схеме SWAP предусматривается экспортировать туркменский природный газ в Республику Ирак и далее в Турцию.

По обоюдному мнению сторон, большой импульс развитию двусторонних связей придаёт сотрудничество в электроэнергетической отрасли, где накоплен многолетний позитивный опыт.

Туркменистан предпринимает усилия для дальнейшего укрепления взаимодействия в энергетической отрасли, сказал Председатель Халк Маслахаты, отметив, что значимым проектом в этой области является строительство туркменской части линии электропередачи Мары–Мешхед мощностью 500/400 кВ и протяжённостью 155 километров, которая будет проложена от города Мары до города Серахс и оттуда – до туркмено-иранской границы.

Одним из приоритетных векторов, по обоюдному мнению сторон, выступает транспортный сектор. При этом подчёркивалось, что Туркменистан и Иран придают большое значение укреплению взаимодействия в этой области, в частности, считают ключевой задачей увеличение грузоперевозок.

С удовлетворением констатировав, что наши страны накопили позитивный опыт сотрудничества в области строительства автомобильных дорог, Герой-Аркадаг и глава ИРИ высказались за укрепление партнёрства в данном направлении. В этом контексте отмечалось, что в рамках состоявшегося в мае прошлого года официального визита Национального Лидера туркменского народа в Иран достигнута договорённость о строительстве автомобильной дороги от туркмено-иранской границы до города Гумдаг Туркменистана, протяжённостью 242 километра и иранским компаниям было предложено принять участие в данном проекте. Кроме того, в ноябре минувшего года в Ашхабаде между профильными структурами двух стран подписан Меморандум о сотрудничестве по строительству указанной автомагистрали.

Наряду с этим Председатель Халк Маслахаты отметил важность увеличения двусторонних железнодорожных и автомобильных грузоперевозок. Предложив повысить объёмы товаров, перевозимых через железнодорожные пропускные пункты Серахс и Инчебурун, Герой-Аркадаг подтвердил готовность совместно работать в этом направлении с иранской стороной. В целях повышения активизации перевозок по стальной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран и увеличения объёмов автомобильных грузоперевозок по этому маршруту, Национальный Лидер туркменского народа выдвинул инициативу о взаимодействии на трёхсторонней основе, констатировав целесообразность привлечения к этой работе компаний трёх стран, заявил Герой-Аркадаг.

В продолжение темы сотрудничества в транспортной сфере, Президент Исламской Республики Иран озвучил предложения, связанные с грузоперевозками по транспортно-транзитному коридору Армения–Иран–Туркменистан–Казахстан и эффективному использованию данного маршрута.

Стороны также сделали акцент на важности активизации деятельности Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, выступающей эффективным механизмом в деле практической реализации обозначенных стратегически значимых проектов.

Особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного партнёрства. При этом отмечалось, что большое значение придаётся проведению взаимных дней культуры. Как подчёркивалось, в ноябре минувшего года в городе Исфахан прошли Дни культуры Туркменистана. В нашей стране регулярно организуются различные совместные культурные акции.

Герой-Аркадаг также выразил глубокую признательность иранской стороне за проведённые в мае текущего года культурно-массовые мероприятия по случаю 300-летнего юбилея великого сына туркменского народа, известного поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Как отмечалось, в Туркменистане и за рубежом организуются торжества в честь этой знаменательной даты. В данной связи Национальный Лидер туркменского народа от своего имени и от имени Президента Туркменистана пригласил Президента Исламской Республики Иран принять участие в Международном форуме глав государств и правительств в честь 300-летия Махтумкули Фраги, который пройдёт в Ашхабаде 11 октября 2024 года.

Приглашение было с благодарностью принято.

Подписанные документы

В присутствии Президента Пезешкиана и Аркадага Бердымухамедова состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Ираном и Туркменистаном, в ходе которой были подписаны четыре документа, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.

В их числе:

Программа сотрудничества на 2025–2026 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран

Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши Туркменистана и портом Амирабад Исламской Республики Иран о побратимских портовых отношениях

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной газовой компанией Ирана о развитии сотрудничества в области природного газа

Программа совместных мероприятий об углублении и расширении в перспективе сотрудничества на 2025–2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран.

Встреча с Духовным лидером Ирана

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Имама Хаменеи:

Лидер Исламской революции Имам Хаменеи встретился с Национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и сопровождающей его делегацией.

Во время встречи, которая состоялась во второй половине дня в среду, 28 августа 2024 года, имам Хаменеи подчеркнул важность расширения отношений между двумя странами в качестве главного приоритета. Он подчеркнул, что, хотя в последние годы в двусторонних отношениях Ирана и Туркменистана наблюдается значительный рост, остается множество неиспользованных возможностей для дальнейшего сотрудничества, которые необходимо изучить.

Имам Хаменеи подчеркнул, что расширение отношений, основанных на взаимных интересах, выгодно как Тегерану, так и Ашхабаду. “Мы надеемся, что с приходом к власти новоизбранного правительства доктора Пезешкиана вопросы, связанные с расширением отношений между двумя странами, будут решаться с еще большей энергией”, – сказал он.

Лидер Исламской революции указал на сильную мотивацию г-на Пезешкиана к расширению отношений с Туркменистаном и отметил, что г-жа Фарзане Садег, министр дорог и городского развития, также будет работать над продвижением соглашений между двумя странами в качестве главы совместной комиссии для достижения благоприятных результатов.

Имам Хаменеи обратил внимание на комментарии, сделанные Национальным Лидером Туркменистана относительно совместных проектов между двумя странами, в частности транспортного коридора Север-Юг и развития газопровода из Туркменистана. Он подчеркнул важность этих инициатив, отметив, что их успешная реализация с привлечением иранских экспертов и специалистов еще больше укрепит прочные связи между Ираном и Туркменистаном.

В ходе встречи, на которой также присутствовал Президент Масуд Пезешкиан, г-н Бердымухамедов охарактеризовал Иран и Туркменистан как близких родственников. “У меня были хорошие, конструктивные переговоры с Президентом в Тегеране, и я надеюсь, что соглашения, которые мы подписали, принесут положительные результаты”, – заявил он.

Национальный Лидер Туркменистана почтил память покойного Президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив его значительный вклад в укрепление отношений между двумя странами. Он добавил, что “протяженная общая граница между Туркменистаном и Ираном всегда была и будет границей мира и дружбы, и мы готовы расширять отношения во всех областях”.

Книга Аркадага переведена на фарси

В ходе встречи Президент Масуд Пезешкиан подарил Национальному Лидеру туркменского народа книгу, переведенную на фарси, “Поклонение матери – преклонение перед святыней”.

Это книга Аркадага о жизненном пути его матери Огулабат эдже, в которой рассказывается о непреходящих ценностях, заложенных в менталитете туркмен и играющих важную роль в воспитании патриотичных и достойных граждан.

/// nCa, 29 августа 2024 г. (на основе материалов иранских и туркменских СМИ, источник фотографий – иранские СМИ и официальный сайт имама Хаменеи)

Несколько фотографий с визита Национального Лидера туркменского народа Аркадага Бердымухамедова в Иран: