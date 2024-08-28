Сотрудничество Туркменистана и Татарстана стремительно развивается

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Сотрудничество между Туркменистаном и Татарстаном, крупнейшей республикой, входящей в состав Российской Федерации, расширяется динамично. Это стало очевидным на недавно состоявшемся девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Ниже рассказываем о результатах заседания:

[Некоторые материалы дублируются, поскольку были взяты из разных источников]

Туркменистан готов поставлять Татарстану цемент и другие строительные материалы

Туркменистан готов поставлять Татарстану цемент и другие строительные материалы. Об этом заявил министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«В этом году запустили два цементных завода каждый мощностью 1 млн тонн продукции в год. Поэтому в этом вопросе потенциал огромный, можно его проработать», – рассказал Джораев.

Мощность всех цементных заводов Туркменистана составляет 5 млн тонн продукции в год. Они выпускают наиболее востребованные марки цемента по современной технологии.

По словам министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в Татарстане строится огромное количество объектов, и возникает дефицит цемента.

«В этом году даже привезли его из Ирана. Может быть, по нашим взаиморасчетам рассмотреть вопрос по цементу, сделать соглашение по привозу цемента, если не в этом году, то в следующем», – отметил он.

Директор региона Туркменистан АО «Внешнеторговая компания “КАМАЗ”» Марат Гарифуллин предложил туркменской стороне открыть в их государстве объект по производству техники.

«Можно рассмотреть варианты. То есть, это может быть, например, спецтехника. Вплоть до того, что можно будет собирать шасси», – подчеркнул он.

Предложение КамАЗа о создании производств в Туркменистане поддержал Сердар Джораев.

«Продукция КамАЗа на туркменском рынке представлена достаточно хорошо. Создание совместных предприятий в какой-то мере может решить вопрос с оплатой, расчетом», – сказал он.

Замгендиректора по внешней кооперации судостроительной корпорации «АК Барс» Александр Емелюшин подтвердил готовность компании участвовать в программе судостроения Туркменистана. Корпорацией с Зеленодольского завода имени А. М. Горького в Туркменистан уже поставлено два скоростных пассажирских судна проекта А 145.

«Они успешно эксплуатируются в акватории Каспийского моря. Все вопросы, связанные с эксплуатацией судов оперативно решаются», – заметил спикер.[Tatar-Inform]

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев встретился с руководством ТПП Туркменистана

26 августа состоялась встреча председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиля Агеева с заместителем председателя с Торгово-промышленной палаты Республики Туркменистан Сердаром Сапаровым и членом правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Бегенчем Аразовым.

На встрече Шамиль Агеев рассказал гостям о деятельности ТПП РТ, международном сотрудничестве и поделился опытом проведения международных мероприятий.

Встреча состоялась в рамках визита делегации Республики Туркменистан 26-28 августа на Татарстанский нефтегазохимический форум – 2024. Возглавляет делегацию министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев.

В рамках стратегического партнерства с Россией Татарстан укрепляет и расширяет многоплановое сотрудничество с Туркменистаном.

Напомним, что в мае этого года в Казани на полях Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, которая прошла при участии членов делегаций обеих сторон.[Tatarstan.tpprf]

“Татнефть” изучает возможность производства медицинского полипропилена в Туркмении

“Татнефть” изучает вопрос о производстве медицинского полипропилена на территории Туркмении, а также возможность формирования медицинского кластера в этой стране для производства физрастворов и медицинских препаратов. Об этом сообщил директор филиала “Татнефти” в Туркмении Ильдар Бурганов на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

“Мы изучаем вопрос производства медицинского полипропилена на территории Туркменистана по просьбе туркменской стороны, – сказал он. – Для обеспечения возможности организации производства полипропилена на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов требуется дополнительно строительство комплекса по производству этилена и реконструкция действующего комплекса по производству полипропилена”.

Кроме того, по его словам, “Татнефть” также изучала вопрос о формировании в городе Аркадаг медицинского кластера для производства физрастворов и медицинских препаратов. “Мы по этому направлению привлекаем соответствующую компанию на территории России в рамках проработки гипотезы о возможности производства физрастворов из материалов, которые непосредственно находятся на месторождениях Туркменистана. Насколько мы знаем, сегодня физрастворы закупаются за рубежом для соответствующей работы Туркменистана в этом направлении”, – добавил Бурганов.

Директор филиала “Татнефти” в Туркмении также отметил, что до конца года российская компания планирует превысить отметку 800 тыс. тонн по добыче нефти на туркменском месторождении Готурдепе. [ТАСС]

“Камаз” планирует открыть производство в Туркмении

“Камаз” обсуждает открытие производства в Туркмении. Об этом сообщил директор региона Туркменистан АО “Внешнеторговая компания “Камаз” Марат Гарифуллин на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое прошло в Казани.

“Развивая наши взаимоотношения, <…> [предлагаем] открыть уже следующий объект, где мы могли бы уже [начать] производство, производство техники на месте. Разные рассмотрены варианты, <…> вплоть до того, что на месте можно было бы собирать даже шасси. Причем мы предлагаем создавать под наименованием местного бренда”, – сказал Гарифуллин, отметив, что надеется на принятие решения по этому вопросу в ближайшее время.

Министр финансов и экономики Туркмении Сердар Джораев отметил, что положительно относится к этому предложению. “Продукция “Камаза” на туркменском рынке представлена очень широко, поэтому это предложение нами приветствуется. И мы на прошлых заседаниях тоже об этом говорили, о налаживании производства в Туркменистане”, – сказал министр, отметив, что речь может идти о создании совместного предприятия.

Гарифуллин также рассказал, что по итогам 2024 года “Камаз” планирует поставить в Туркмению более 100 единиц техники. Он уточнил, что эти поставки направлены на частный сектор. “Мы в стадии проработки госконтракта, в стадии его обсуждения и согласования технической части”, – сказал Гарифуллин. [ТАСС]

Татарстан предложил Туркменистану создать компании по переработке продукции АПК

Татарстан предложил Туркменистану создавать совместные компании по переработке сельхозпродукции. Республика планирует развивать несырьевой экспорт, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Показатели по экспорту с Туркменистаном очень скромные. Здесь мы недорабатываем. За семь месяцев этого года Татарстан экспортировал в Туркменистан сельскохозяйственную продукцию на 3,3 млн долларов. В основном это масложировая продукция, кетчупы, томаты, соусы, ржаная и пшеничная мука», – сообщил спикер.

По словам Гайнуллова, Татарстан экспортирует продукцию сельского хозяйства в 52 страны. «Надо усилить работу, и возможности есть. У нас 258 участников экспортного процесса. Есть большое количество экспортоориентированных проектов», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что в Татарстане большое внимание уделяется развитию халяль-индустрии. В связи с этим он предложил компаниям Туркменистана принять участие в ежегодной выставке-ярмарке халяльной продукции Kazan Halal Market, чтобы изучить этот рынок в регионе. «К сожалению, в этом году ни одна компания из Туркменистана в самой ярмарке участие не приняла», – посетовал спикер.

Министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев добавил, что из-за геополитической ситуации и санкций в отношении России произошло снижение межторгового оборота между республиками. Хотя в прошлом году товарооборот вырос на 13,4% по сравнению с 2022-м и составил 52,3 млн долларов. При этом в 2019-2020 годах он был в два раза больше.

«Туркменистан и Татарстан могут развивать различные механизмы взаимодействия, нацеленные на реализацию конкретных взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения. У нас огромный потенциал в инвестиционной сфере, в том числе по созданию совместных предприятий и реализации проектов», – заявил Джораев.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заметил, что в этом году идет снижение товарооборота.

«Сотрудничество предприятий Туркменистана и Татарстана ведется по самым разным направлениям – машиностроение, нефтегазовая сфера, медицина и другие. Однако потенциал между нашими республиками гораздо выше. И нам его нужно использовать», – сказал он.[Tatar-Inform] — Отчет подготовлен nCa, 28 августа 2024 г.