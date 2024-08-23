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Узбекистан приватизирует железнодорожные вокзалы и поезда

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Узбекистан готовится к приватизации железнодорожных вокзалов и поездов в государственно-частном формате. Этот шаг принесет выгоды в плане строительства, модернизации и управления объектами и поездами.

Законопроект находится на рассмотрении в нижней палате парламента Узбекистана.

Podrobno.uz сообщает, что новый законопроект определяет права и обязанности перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров) с целью создания здоровой конкурентной среды, привлечения частного сектора в отрасль и устранения монополии железнодорожного транспорта.

Кроме того, согласно документу, создаются возможности для реализации железнодорожных проектов на основе государственно-частного партнерства.

Принятие законопроекта послужит регулированию железнодорожного транспорта и совершенствованию структуры управления, созданию конкурентной среды в отрасли, повышению качества перевозок граждан железнодорожным транспортом, снижению цен, удовлетворению потребностей государства и граждан в безопасной перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.

Кроме того, если этот закон вступит в силу, это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и углублению международного сотрудничества в области железнодорожного транспорта и международных перевозок. /// nCa, 23 августа 2024 г.

 

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