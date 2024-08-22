Система капельного орошения на солнечных батареях – это жизнеспособный вариант для Центральной Азии

nCa Report

Экономия воды с использованием свободно доступной солнечной энергии – идея интересная и очень практичная. Как раз то, что нужно Центральной Азии.

ЕС и ПРООН, работая совместно с правительством Узбекистана, внедрили систему капельного орошения в Аккурганском районе Ташкентской области, регионе, известном своим низким уровнем водоснабжения.

По данным ПРООН, система состоит из насоса, который качает воду из скважины глубиной 180 метров, используя электричество от солнечных батарей.

Устройство орошает 0,8 гектара земли, что приносит пользу 10 домохозяйствам и экономит около 60% воды по сравнению с традиционными методами орошения, сообщает Podrobno.uz.

Сообщается, что оросительная система обладает достаточной мощностью для орошения трех гектаров земли, что может принести пользу еще 20 домохозяйствам. Кроме того, излишки электроэнергии могут быть проданы в государственную систему электроснабжения.

Система орошения, использующая солнечную энергию, была создана инновационной группой, состоящей из специалистов из местных учреждений, в партнерстве с Министерством сельского хозяйства и ПРООН. Проект финансируется Европейским союзом.

Очевидно, что система масштабируема и не требует особого обслуживания.

Широко используется сочетание спринклерной системы с солнечной энергией.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать с этой идеей, вот несколько полезных советов от KSNM Drip:

Как использовать систему капельного орошения на солнечной энергии?

Система капельного орошения на солнечных батареях – это находка для фермеров, поскольку она может использовать энергию солнца и помочь вам обеспечить водой ваши посевы. Вот простые шаги, которые помогут вам разобраться, как использовать систему капельного орошения на солнечных батареях.

Компоненты, необходимые для системы капельного орошения на солнечных батареях

Без надлежащих компонентов вам будет сложно настроить систему капельного орошения, работающую на солнечной энергии. Ниже приведен список компонентов, необходимых для простой настройки вашей системы солнечного орошения.

Солнечные панели: панели, изготовленные из фотоэлектрического материала, который помогает преобразовывать свет в электричество. Чтобы преобразовать постоянный ток в переменный и сохранить его для последующего использования, вам понадобятся инверторы и батарейки.

Водяные насосы на солнечных батареях: Водяной насос на солнечных батареях использует солнечный свет для перекачки воды, предлагая экологичное решение для орошения и водоснабжения в отдаленных районах, не полагаясь на электричество или топливо.

Капельные линии: Трубы для капельного орошения от KSNM drip изготовлены из первичного полимерного материала, что обеспечивает длительный срок службы и защиту от ультрафиолета.

Контроллеры: Контроллеры для наших насосов на солнечной энергии и клапанов для систем капельного орошения необходимы для эффективного орошения сельскохозяйственных культур.

Как система капельного орошения на солнечной энергии улучшает сельское хозяйство?

https://ksnmdrip.com/blogs/solar-powered-drip-irrigation-system?srsltid=AfmBOoqXa-RsypiYmOC92YuEPz98f3LTCrwpupK4STODQS-7CFiGAdz8

Использование солнечной энергии для капельного орошения

Установите солнечные панели в таком месте, где они будут получать достаточное количество солнечного света в течение всего дня. Убедитесь, что панели расположены под углом, чтобы обеспечить максимальное воздействие солнечного света.

Подключите солнечные панели к насосу системы капельного орошения с помощью прилагаемых кабелей.

Проложите трубки для капельного орошения вдоль рядов растений или вокруг основания отдельных растений. Установите каплеуловители или капельницы через соответствующие промежутки вдоль труб, чтобы подавать воду непосредственно в корневую зону каждого растения.

В зависимости от потребностей ваших растений в воде, отрегулируйте расход воды из капельниц. Контролируйте расход, чтобы убедиться, что каждое растение получает достаточное количество воды без избыточного стока.

Следите за солнечными панелями, чтобы убедиться, что они вырабатывают достаточно энергии для эффективной работы насоса. Регулярно очищайте панели от грязи и мусора, которые могут снизить их эффективность.

Некоторые системы капельного орошения, работающие на солнечной энергии, оснащены таймерами, которые позволяют вам планировать время полива в соответствии с потребностями ваших растений и местным климатом.

Регулярно проверяйте капельную трубку на наличие протечек или засоров и заменяйте поврежденные или изношенные компоненты по мере необходимости. Очистите фильтры и сита, чтобы предотвратить засорение и обеспечить надлежащий расход воды.

При смене сезонов и интенсивности солнечного света может потребоваться отрегулировать угол наклона солнечных панелей или расход капельниц для оптимизации производительности.

Следуя этим инструкциям, вы сможете эффективно использовать систему капельного орошения на солнечной энергии для эффективного полива ваших растений, одновременно снижая потребление воды и способствуя здоровому росту растений.

Эффективна ли система орошения на солнечной энергии?

Да, системы орошения на солнечных батареях для ваших сельскохозяйственных угодий эффективны во многих отношениях, например, снижают зависимость от ископаемого топлива, снижают эксплуатационные расходы и минимизируют воздействие на окружающую среду. Вы также можете перестать полагаться на электросети для получения энергии из своего источника. /// nCa, 22 августа 2024 г.