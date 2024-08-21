С годовым объемом экспорта более 3,332 трлн долларов США Китай является мировым локомотивом цепочек поставок

nCa Report

Мировой годовой экспорт Китая недавно превысил 23,77 трлн юаней (почти 3,332 трлн долларов США). Рост происходит не только за счет увеличения объемов, но и за счет диверсификации продуктов и направлений их использования.

Китайские товары во многих отношениях помогают потребителям сбалансировать свои бюджеты. Китай также является незаменимым двигателем глобальных цепочек поставок.

Статья в EqualOcean News освещает несколько интересных подробностей:

«В 2016 году экспорт Китая в Соединенные Штаты оценивался в 2,54 трлн юаней. Несмотря на торговые трения, инициированные тогдашним президентом Дональдом Трампом в 2018 году, экспорт в США вырос до 3,87 трлн юаней к 2022 году. В 2023 году этот показатель немного снизился до 3,52 трлн юаней, но по-прежнему более чем в 1,3 раза увеличился по сравнению с 2016 годом. С января по май 2024 года экспорт Китая в США составил 1,39 трлн юаней, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В условиях растущей инфляции в США недорогие китайские товары помогли американским домохозяйствам снизить стоимость жизни и повысить свою покупательную способность, что особенно выгодно для групп со средним и низким уровнем дохода. Эти преимущества привели к общему увеличению экспорта Китая в США.

В то же время экспорт на рынки, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Мексику, Центральную Азию и арабские страны, продемонстрировал уверенный рост. В настоящее время АСЕАН является крупнейшим торговым партнером Китая, а объем китайского экспорта в 2023 году достигнет 3,71 трлн юаней, сохранив высокий уровень, наблюдавшийся в предыдущем году. Экспорт страны в Центральную Азию в том же году составил 436,71 млрд юаней, что на 53,77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в арабские страны в прошлом году составил 1,28 трлн юаней, что на 11,72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что в 2023 году экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию увеличился на 9,78% и 19,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В статье EqualOcean освещаются соответствующие области:

«Благодаря диверсификации направлений экспорта ассортимент китайской продукции, продаваемой за рубеж, значительно расширился. Несколько лет назад в экспорте преобладали одежда, мебель и бытовая техника. Однако к 2023 году самыми быстрорастущими экспортными товарами стали электромобили, литий-ионные аккумуляторы и солнечные панели, общий объем которых составил 1,06 трлн юаней, что на 29,9% больше. Рост спроса на продукцию, связанную с экологически чистой энергетикой, не только стимулирует торговлю с различными регионами, но и поддерживает глобальный переход к экологичному и низкоуглеродистому производству.

Предприятия с частными и иностранными инвестициями играют ключевую роль в росте экспорта Китая. В 2023 году число внешнеторговых операторов, впервые зарегистрировавших импорт и экспорт, превысило 600 000, в том числе 556 000 частных предприятий. Объем экспорта частных предприятий составил 14,74 трлн юаней, что составляет 62% от общей стоимости экспорта за год. Иностранные предприятия экспортировали 6,78 трлн юаней, что составляет 28,5% от общего объема экспорта по стране. Кроме того, благодаря созданию 21 764 новых предприятий с иностранными инвестициями их число увеличилось на 17,4 процента в годовом исчислении.

По мере того как Китай корректирует структуру своего экспорта, многие иностранные компании перестраивают свои инвестиционные стратегии внутри страны. Производственные линии переходят от традиционных продуктов, таких как мобильные телефоны, компьютеры и бытовая техника, к высокотехнологичным продуктам, таким как новые дисплеи и высокопроизводительные аккумуляторы. Примечательно, что иностранные фирмы все активнее инвестируют в исследования и разработки.

Например, в прошлом году BMW Group объявила об инвестиционном плане в размере 20 миллиардов юаней для производства автомобилей, работающих на новой энергии, на своей базе в Шэньяне, провинция Ляонин. Аналогичным образом, международная биофармацевтическая компания AstraZeneca инвестировала 475 миллионов долларов в новый фармацевтический завод в Уси, провинция Цзянсу. С января по май 2024 года в производственный сектор было привлечено иностранных инвестиций на сумму 117,1 млрд юаней, в том числе в высокотехнологичное производство – 50,41 млрд юаней. Доля высокотехнологичного производства в общем объеме инвестиций выросла на 2,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Эти изменения отражают устойчивые производственные цепочки Китая и цепочки поставок в новых областях, таких как производство новых энергетических транспортных средств, и подчеркивают общую модернизацию промышленной структуры страны».

Статья EqualOcean также посвящена расширению рынка:

“В условиях сложного глобального экономического и политического ландшафта китайские компании все активнее расширяют свои инвестиции по всему миру, чтобы получить доступ к более широким рынкам. В 2022 году общий объем прямых иностранных инвестиций Китая во все отрасли промышленности приблизился к 985,37 млрд юаней. К 2023 году этот показатель превысил 1 трлн юаней, увеличившись на 5,7% в годовом исчислении, при этом основное внимание было уделено Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Эти инвестиции сыграли решающую роль в стимулировании местного экономического развития и создании рабочих мест. С января по май общий объем инвестиций Китая в промышленность за рубежом достиг 497,85 млрд юаней, увеличившись на 13,20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайские компании превращаются в транснациональные корпорации, активно участвующие в глобальных цепочках поставок и интегрирующиеся с мировыми ресурсами, такими как сырье и компоненты. Внедряя технологии и инновации в других странах, китайские компании вносят свой вклад в модернизацию местной промышленности и повышение эффективности».

В статье отмечается: «Рост экспорта Китая является как ответом на основные глобальные вызовы, так и их потенциальным решением, включая высокую инфляцию, бедность и глобальное потепление. /// nCa, 21 августа 2024 г.