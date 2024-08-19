Возрождение Шелкового пути с помощью новой цифровой линии связи

Волоконно-оптический кабель стоимостью 50 миллионов долларов, проложенный Казахстаном и Азербайджаном, закладывает основу для цифровой трансформации Шелкового пути

Недавно министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев объявил, что по дну Каспийского моря будет проложен значительный объем волоконно-оптических кабелей благодаря инвестициям Казахстана и Азербайджана в размере более 50 миллионов долларов. Операторы связи из обеих стран будут сотрудничать над завершением проекта.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия является частью более масштабной инициативы, известной как проект “Цифровой шелковый путь”, который был впервые запущен Азербайджаном в 2018 году. Проект “Цифровой шелковый путь” направлен на создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Программа предусматривает передачу цифрового контента и интернет-услуг из европейских центров в азиатские страны через Азербайджан. Расположенный на историческом Шелковом пути, Азербайджан должен стать ключевым транзитным узлом для цифрового контента и услуг крупных операторов, таких как Google и Amazon. Проект предусматривает создание Центра интернет-обмена в Баку, что улучшит региональную связь. Инициатива, признанная важнейшим стратегическим инфраструктурным проектом, направлена на укрепление цифрового транзита между Европой и Азией.

Появление нового Шелкового пути

Азербайджанский проект “Цифровой шелковый путь” будет поддерживать более широкую международную инициативу, известную как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как “Средний коридор”. Созданный в феврале 2014 года, проект ТМТМ направлен на укрепление торговых отношений, транспорта и логистики в соответствии с историческим маршрутом Великого Шелкового пути, который соединял древние цивилизации Востока и Запада через Центральную Азию. Проект был реализован на основе соглашения между различными странами и организациями, включая Казахстан, Азербайджан и Грузию. Позже ТМТМ расширился, включив Украину, Румынию, Польшу и Турцию. Средний коридор начинается в Китае и проходит через эти страны, в конечном итоге достигая Европы.

Цель инициативы – предложить альтернативный, эффективный и надежный торговый маршрут, снижающий зависимость от морского транспорта и обеспечивающий более быстрое время транзита. Она предполагает создание общего таможенного союза и применение единого тарифного принципа на всем маршруте. Сотрудничество между правительствами, национальными железнодорожными компаниями и поставщиками логистических услуг имеет важное значение для улучшения инфраструктуры, гармонизации таможенных процедур и содействия использованию коридора.

Недавно был поднят вопрос о важности Среднего коридора во время пандемии COVID-19 и недавних конфликтов в Европе. Поэтому цифровизация Среднего коридора и новые возможности, которые он открывает для стран региона, имеют решающее значение в нынешнюю эпоху. Без этих достижений Средний коридор рискует стать менее конкурентоспособным по сравнению с другими торговыми маршрутами.

Цифровизация обладает огромным потенциалом для стимулирования экономического роста, улучшения услуг и расширения возможностей взаимосвязанности в регионе. Таким образом, азербайджанский проект “Цифровой шелковый путь” можно рассматривать как следующий шаг на пути расширения и цифровизации Среднего коридора.

Цифровизация Среднего коридора

В настоящее время в рамках коридора предпринимаются широкомасштабные меры по продвижению цифровизации. Они включают в себя стабилизацию графика транзита и ускорение транспортировки продукции. В частности, соглашение о совместном предприятии на паритетной основе было подписано ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, НК “Казахстанские железные дороги” и ООО “Грузинские железные дороги”. Другим ключевым событием является создание платформ для контейнерного транзита в Среднем коридоре и их интеграция в единую систему для стран-участниц. Это важно для грузовых перевозчиков, поскольку позволит обеспечить эффективную и бесперебойную передачу информации.

Кроме того, принятие протокола e-CMR сократит административные расходы и задержки за счет устранения бумажной волокиты. Это еще больше оцифрует перемещение товаров, улучшит взаимодействие и торговлю. Онлайн–платформа для экспедирования грузов ASU DKR, разработанная Networks Energy – ведущей IT-компанией Казахстана, специализирующейся на железнодорожной логистике, – управляет практически всеми железнодорожными перевозками в стране в безбумажном формате. Эта программа, в которую входят Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан, является частью более масштабных региональных усилий по цифровизации.

К числу примечательных событий относится подписание меморандума о взаимопонимании между итальянской компанией Sparkle и азербайджанской компанией AzerTelecom по созданию цифрового коридора, соединяющего Европу и Азию, а также соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве южного волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Предложения, выдвинутые на саммите Организации турецких государств по продвижению цифрового развития, демонстрируют стратегическое видение значительного сокращения времени в пути и улучшения цифровой связи в регионе.

Таким образом, целью Азербайджана в рамках запущенного в 2018 году проекта Digital Silk Way является цифровизация Среднего коридора путем создания передовой волоконно-оптической сети, которая соединит Европу и Китай с рынками Центральной и Южной Азии через Южный Кавказ. Эта инициатива улучшит доступ к цифровым услугам для 2 миллиардов человек в странах-участницах и укрепит цифровую экосистему в этих странах. Проект предусматривает прокладку волоконно-оптических кабелей с двумя основными ответвлениями – Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан – по дну Каспийского моря. Эти усилия являются частью более масштабной программы “Цифровой хаб Азербайджана”.

Цифровые реформы в Азербайджане

Азербайджан, в рамках широкомасштабной инициативы Digital Hub, усердно работает над повышением своей цифровой готовности и инфраструктуры для будущих этапов интеграции. Например, национальная цель заключается в увеличении транзитных перевозок через Азербайджан с 10,7 млн тонн в 2022 году до 13,6 млн тонн, что отражает увеличение на 27%. Страна активно развивает свою трансграничную ИТ-инфраструктуру и внедряет реформы в области цифровизации для укрепления своей цифровой экосистемы и экономического процветания, стремясь стать центром цифровизации в регионе. Эти реформы позволили создать несколько систем, включая Информационную систему государственного контроля, Азербайджанский цифровой торговый хаб и платформы для электронного сельского хозяйства, закупок, юстиции, здравоохранения, образования, социальных услуг и управления имуществом.

Азербайджан также внедрил передовые программы цифрового резидентства, став первой страной, предлагающей мобильное резидентство (m-Residency), и второй, после Эстонии, страной, предоставляющей электронное резидентство (e-Residency). Кроме того, Азербайджан внедряет технологии “умных городов” в освобожденных экономических регионах Восточный Зангезур и Карабах. Кроме того, в 2021 году в Азербайджане был создан Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (C4IR Azerbaijan), это первая организация подобного рода в СНГ. Его миссия – возглавить цифровую трансформацию и работать в тандеме с проектами Всемирного экономического форума.

Несомненно, эти задачи стимулируют сотрудничество и инновации. Будущие приоритеты могут включать разработку торговых соглашений следующего поколения для цифровой эры, внедрение технологий C4IR (TradeTech) для повышения внутренней устойчивости и улучшения глобальной торговли, а также решение более широких проблем цифровой торговли. Эти усилия направлены на превращение Среднего коридора в модель цифровой и инфраструктурной синергии в международной логистике.

Стратегические последствия, геополитическое влияние

Стратегические инвестиции Азербайджана и Казахстана в Транскаспийский волоконно-оптический кабель не только модернизируют их физическую инфраструктуру, но и позиционируют их как ключевые центры торговли и обмена информацией между основными экономическими блоками Европы и Азии. Этот проект, вероятно, укрепит их позиции в международных отношениях, предоставив им большее влияние на межрегиональные экономические дискуссии и решения. Более того, создание цифрового коридора ставит страны, участвующие в проекте “Цифровой шелковый путь”, в выгодное положение, поскольку цифровые технологии все больше влияют на мировую торговлю, потенциально позволяя им влиять на будущие стандарты и нормативные акты, связанные с цифровой торговлей. Этот стратегический маневр направлен не только на преобразование их местной экономики, но и на переосмысление их международных партнерских отношений и регионального лидерства в меняющемся цифровом ландшафте. /// nCa, 19 августа 2024 г. (первоначально опубликовано Daily Sabah (Турция), 17 августа 2024 г.)